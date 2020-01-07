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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-07T18:12+0300
https://ria.ru/20200107/1563168714.html
США призвали власти Венесуэлы пустить оппозицию в здание парламента
https://cdn24.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_db3edbecb4cde266cb90e453f6fff4d4.jpg
РИА Новости

США призвали власти Венесуэлы пустить оппозицию в здание парламента

18:11 07.01.2020 (обновлено: 18:12 07.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. США призывают власти Венесуэлы не препятствовать участию оппозиции в заседании Национальной ассамблеи, заявила журналистам помощник замгоссекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.
"Неконституционно не пускать их в здание, и неконституционно проводить заседание без кворума. Национальная ассамблея - последний оплот демократии в Венесуэле, и мы продолжим поддерживать ее и президента Гуаидо", - сказала она в ходе телефонного брифинга.
Пятого января на официальном заседании парламента вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
6 января, 23:24Попытка госпереворота в Венесуэле
США пообещали усилить поддержку Гуаидо
Национальная ассамблея Венесуэлы во главе с новым спикером Луисом Паррой во вторник начала свое первое заседание на фоне желания оппозиции провести свою сессию.
Оппозиционный телеканал TVVenezuela сообщает, что в здание парламента пытается попасть группа депутатов-сторонников Гуаидо, однако их не пропускает полиция.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Госсекретарь США Майк Помпео
6 января, 05:48Попытка госпереворота в Венесуэле
Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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