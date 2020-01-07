США призвали власти Венесуэлы пустить оппозицию в здание парламента

"Неконституционно не пускать их в здание, и неконституционно проводить заседание без кворума. Национальная ассамблея - последний оплот демократии в Венесуэле, и мы продолжим поддерживать ее и президента Гуаидо", - сказала она в ходе телефонного брифинга.