США призвали власти Венесуэлы пустить оппозицию в здание парламента

"Неконституционно не пускать их в здание, и неконституционно проводить заседание без кворума. Национальная ассамблея - последний оплот демократии в Венесуэле, и мы продолжим поддерживать ее и президента Гуаидо", - сказала она в ходе телефонного брифинга.
Пятого января на официальном заседании парламента вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Национальная ассамблея Венесуэлы во главе с новым спикером Луисом Паррой во вторник начала свое первое заседание на фоне желания оппозиции провести свою сессию.
Оппозиционный телеканал TVVenezuela сообщает, что в здание парламента пытается попасть группа депутатов-сторонников Гуаидо, однако их не пропускает полиция.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.