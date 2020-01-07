В Петербурге наградили школьницу, спасшую провалившихся под лед детей

"Елизавету Шестову сегодня наградили почетным знаком Всероссийского общества спасания на водах за спасение утопающего. Она заметила и первой пришла на помощь двум мальчикам 9 и 11 лет, оказавшимся в воде Она подбежала, подала им руку и стала звать на помощь. Потом уже прибежали прохожие и помогли всем выбраться из воды", - рассказал Зуев.