В Петербурге наградили школьницу, спасшую провалившихся под лед детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетней школьнице Елизавете Шестовой вручили почетный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) за спасение провалившихся под лед на Дудергофском канале двоих детей, сообщил РИА Новости начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.
Ранее сообщалось, что 6 января прохожие до приезда спасателей успели вытащить из Дудергофского канала в Петербурге двух провалившихся под лед детей.
"Елизавету Шестову сегодня наградили почетным знаком Всероссийского общества спасания на водах за спасение утопающего. Она заметила и первой пришла на помощь двум мальчикам 9 и 11 лет, оказавшимся в воде Она подбежала, подала им руку и стала звать на помощь. Потом уже прибежали прохожие и помогли всем выбраться из воды", - рассказал Зуев.
По его словам, школьница приехала в Петербург в гости из Вышнего Волочка.
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