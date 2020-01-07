Поклонская осудила негативные высказывания в адрес Украины

"Посмотрите, что сейчас на государственных телеканалах. Это проблемы совершенно другой страны - Украины… А мы на их фоне - красавцы дальше некуда. Но я считаю, что это глубокая недоработка и недальновидная позиция, потому что нужно работать на примирение", - сказала депутат в интервью радиостанции "Комсомольская правда".