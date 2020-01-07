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Поклонская осудила негативные высказывания в адрес Украины
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РИА Новости

Поклонская осудила негативные высказывания в адрес Украины

17:45 07.01.2020 (обновлено: 17:47 07.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Информационную политику в отношении Украины следует выстраивать так, чтобы она способствовала примирению России и Украины, а негативные высказывания в адрес Украины с нашей стороны являются недальновидной позицией и глубокой недоработкой, считает депутат Госдумы ("Единая Россия") Наталья Поклонская.

"Посмотрите, что сейчас на государственных телеканалах. Это проблемы совершенно другой страны - Украины… А мы на их фоне - красавцы дальше некуда. Но я считаю, что это глубокая недоработка и недальновидная позиция, потому что нужно работать на примирение", - сказала депутат в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Поклонская подчеркнула, что президент России Владимир Путин сказал, что Россия должна идти в ногу с Украиной, назвав ее "братской страной", поэтому, по мнению депутата, "кому-то нужно быть умнее", что касается и СМИ, и политиков, и по-другому выстраивать информационную программу.
Поклонская отметила, что высказывания в адрес Украины не могут способствовать и стабилизации ситуации на Донбассе. Депутат подчеркнула, что сама родом с Донбасса, и у нее есть бабушка 96 лет, которая живет в одном из поселков ЛНР.
"Я сама туда частенько езжу и знаю, о чем говорят жители Донбасса оставшиеся. Они хотят мира. Они хотят жить точно так же, как я хочу жить, вы хотите жить… И они имеют на это право", - заключила депутат.
Наталья Поклонская
5 января, 15:23
Поклонская готова стать российским послом на Украине
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассНаталья ПоклонскаяРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Няша косит под Умняшу! только одного она не поймет, что когда воюют за деньги и влияние то одного желания - "кому-то быть умнее" - МАЛО!
7 января, 17:56
ИИИсай Исаев
1300001
Этой депутатке надо бы напомнить, что в России с Украиной никто не ругался и о примирении надо думать в Киеве. А оставлять без внимания и прямых слов (и это не российская пропаганда) то, что там происходит (откровенная русофобия, факельные шествия, откровенный неонацизм), означает "умиротворять" тамошние массы. Политику "умиротворения", как представляется, "похоронили" Мюнхене-38. С "Матильдой" промахнулась и покаялась, как бы и в этом случае не пришлось каяться.
7 января, 18:18
MFMike Fauley
1100000
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