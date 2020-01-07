Поклонская осудила негативные высказывания в адрес Украины

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Информационную политику в отношении Украины следует выстраивать так, чтобы она способствовала примирению России и Украины, а негативные высказывания в адрес Украины с нашей стороны являются недальновидной позицией и глубокой недоработкой, считает депутат Госдумы ("Единая Россия") Наталья Поклонская.
"Посмотрите, что сейчас на государственных телеканалах. Это проблемы совершенно другой страны - Украины… А мы на их фоне - красавцы дальше некуда. Но я считаю, что это глубокая недоработка и недальновидная позиция, потому что нужно работать на примирение", - сказала депутат в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Поклонская подчеркнула, что президент России Владимир Путин сказал, что Россия должна идти в ногу с Украиной, назвав ее "братской страной", поэтому, по мнению депутата, "кому-то нужно быть умнее", что касается и СМИ, и политиков, и по-другому выстраивать информационную программу.
Поклонская отметила, что высказывания в адрес Украины не могут способствовать и стабилизации ситуации на Донбассе. Депутат подчеркнула, что сама родом с Донбасса, и у нее есть бабушка 96 лет, которая живет в одном из поселков ЛНР.
"Я сама туда частенько езжу и знаю, о чем говорят жители Донбасса оставшиеся. Они хотят мира. Они хотят жить точно так же, как я хочу жить, вы хотите жить… И они имеют на это право", - заключила депутат.
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