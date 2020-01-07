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Биография Педро Санчеса
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РИА Новости

Биография Педро Санчеса

17:39 07.01.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПедро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании
Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании. Архивное фото
Премьер-министр Испании Педро Санчес Перес-Кастехон (Pedro Sánchez Pérez-Castejón) родился 29 февраля 1972 года в Мадриде (Испания).
В 1995 году окончил факультет экономики и бизнеса Мадридского университета Комплутенсе.
В 1998 году получил степень магистра по экономической политике Евросоюза в Брюссельском свободном университете, затем степень магистра в Университете Ортега-и-Гассета.
В 2012 году получил степень доктора философии в Университете Камило Хосе Села (UCJC), где работал профессором экономики.
В 1993 году Педро Санчес вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП/PSOE).
В 1998 году работал политическим консультантом в Европейском парламенте.
В 1999 году занимал должность руководителя канцелярии Верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине.
В 2000 году был директором по международным связям в испанской организации защиты прав потребителей (OCU).
В 2000-2004 годах – консультант по экономическим вопросам федерального исполнительного комитета ИСРП (CEF PSOE).
В 2004-2009 годах – член городского совета Мадрида.
В 2009-2011 годах и с 2013 года – депутат конгресса (нижней палаты парламента).
13 июля 2014 года он был избран генеральным секретарем ИСРП. Он стал первым лидером в истории партии, избранным по итогам прямого голосования членов ИСРП.
В октябре 2016 года Санчес подал в отставку с должности генерального секретаря партии из-за раскола в партийном руководстве и сложил свои обязанности депутата конгресса.
В мае 2017 года вновь был избран генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии.
2 июня 2018 года официально вступил в должность премьер-министра Испании – принес присягу в королевском дворце Сарсуэла. Санчес стал первым в истории Испании премьером, который не клялся на Библии и распятии – он атеист.
По итогам досрочных парламентских выборов 28 апреля 2019 года ИСРП заняла первое место, однако не получила абсолютное большинство в парламенте. В ходе двух туров голосования в конце июля конгресс депутатов не смог утвердить лидера социалистов Педро Санчеса премьером. Причиной стало то, что социалистам так и не удалось после трех месяцев переговоров прийти к соглашению о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos.
10 ноября 2019 года в Испании прошли вторые за год досрочные парламентские выборы, которые вновь выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП).
12 ноября ИСРП и левая коалиция Unidas Podemos достигли предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства.
12 декабря 2019 года король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства.
Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля.
5 января 2020 года конгресс депутатов испанского парламента не утвердил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.
Его поддержали 166 депутатов, против — 165, 18 народных избранников воздержались, один депутат не участвовал в голосовании. По закону для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство — минимум 176 мандатов из 350.
7 января 2020 года конгресс депутатов испанского парламента утвердил Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования.
Санчес стал премьером с перевесом всего в два голоса: за проголосовали 167 депутатов, против — 165, воздержались — 18. Кандидатуру Санчеса помимо социалистов (120 мандатов) поддержали депутаты от левой Unidas Podemos (35) и депутаты ряда мелких партий: Баскской националистической партии, "Больше страны" (Más País), Compromís, Галисийского националистического блока, "Теруэль существует" и "Новых Канар".
Педро Санчес женат, у него есть две дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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