Биография Педро Санчеса

В 1998 году получил степень магистра по экономической политике Евросоюза в Брюссельском свободном университете, затем степень магистра в Университете Ортега-и-Гассета.

В 2012 году получил степень доктора философии в Университете Камило Хосе Села (UCJC), где работал профессором экономики.

В 1993 году Педро Санчес вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП/PSOE).

В 1998 году работал политическим консультантом в Европейском парламенте.

В 1999 году занимал должность руководителя канцелярии Верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине.

В 2000 году был директором по международным связям в испанской организации защиты прав потребителей (OCU).

В 2000-2004 годах – консультант по экономическим вопросам федерального исполнительного комитета ИСРП (CEF PSOE).

В 2009-2011 годах и с 2013 года – депутат конгресса (нижней палаты парламента).

13 июля 2014 года он был избран генеральным секретарем ИСРП . Он стал первым лидером в истории партии, избранным по итогам прямого голосования членов ИСРП.

В мае 2017 года вновь был избран генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии.

2 июня 2018 года официально вступил в должность премьер-министра Испании – принес присягу в королевском дворце Сарсуэла. Санчес стал первым в истории Испании премьером, который не клялся на Библии и распятии – он атеист.

По итогам досрочных парламентских выборов 28 апреля 2019 года ИСРП заняла первое место, однако не получила абсолютное большинство в парламенте. В ходе двух туров голосования в конце июля конгресс депутатов не смог утвердить лидера социалистов Педро Санчеса премьером. Причиной стало то, что социалистам так и не удалось после трех месяцев переговоров прийти к соглашению о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos.

10 ноября 2019 года в Испании прошли вторые за год досрочные парламентские выборы, которые вновь выиграла Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП).

12 ноября ИСРП и левая коалиция Unidas Podemos достигли предварительного соглашения о формировании коалиционного правительства.



Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля. 12 декабря 2019 года король Испании Фелипе VI предложил кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост председателя правительства.Санчес на пресс-конференции сообщил, что принял предложение короля.

5 января 2020 года конгресс депутатов испанского парламента не утвердил кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера в первом туре голосования.

Его поддержали 166 депутатов, против — 165, 18 народных избранников воздержались, один депутат не участвовал в голосовании. По закону для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство — минимум 176 мандатов из 350.

7 января 2020 года конгресс депутатов испанского парламента утвердил Педро Санчеса председателем правительства во втором туре голосования.

Санчес стал премьером с перевесом всего в два голоса: за проголосовали 167 депутатов, против — 165, воздержались — 18. Кандидатуру Санчеса помимо социалистов (120 мандатов) поддержали депутаты от левой Unidas Podemos (35) и депутаты ряда мелких партий: Баскской националистической партии, "Больше страны" (Más País), Compromís, Галисийского националистического блока, "Теруэль существует" и "Новых Канар".

Педро Санчес женат, у него есть две дочери.