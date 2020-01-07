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Дуда созвал совещание с правительством по вопросам отношений с Россией
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РИА Новости

Дуда созвал совещание с правительством по вопросам отношений с Россией

17:27 07.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством по вопросам отношений с Россией, ситуации на Ближнем Востоке и 75-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау.
"Три указанные мной темы являются темами особого значения. Во-первых - политика Польши в отношении ситуации на Ближнем Востоке, во-вторых – мероприятий 75-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в третьих – целей исторической политики в контексте польско-российских отношений", - заявил Дуда, открывая совещание.
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
25 декабря 2019, 16:49
Почему посол Польши антисемитская сволочь
В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
Также польский глава государства поднял вопрос присутствия военнослужащих Польши в Ираке, назвав нынешние условия в регионе "исключительными"
"В Ираке мы имеем более 200 солдат, которые выполняют там свою службу. В связи с этим, в той ситуации, которая возникла, нет никаких сомнений, что они оказались в условиях, которые смело можно назвать исключительными", - заявил президент.
Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания. Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве
Вчера, 04:44
Польша хочет принять закон против "российской трактовки истории"
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиЮзеф ЛипскийАнджей ДудаАушвиц-Биркенау (концлагерь)Ближний ВостокВторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиВладимир ПутинПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
Поляки еще за свои делишки в Смутное Время не ответили. А их мнение по Бл. Востоку вообще никого не интересует. Им бы хотелось, конечно, но нет ни у кого интереса. КЕС выступили и хорош.
7 января, 17:33
MFMike Fauley
2000000
Историческая политика это война с памятниками видимо. Раньше стелились под Гитлера, потом стелились под СССР, сейчас стелятся под Вашингтон.
7 января, 17:41
МСМаксим Солдусов
1200000
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