ВАРШАВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством по вопросам отношений с Россией, ситуации на Ближнем Востоке и 75-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау.
"Три указанные мной темы являются темами особого значения. Во-первых - политика Польши в отношении ситуации на Ближнем Востоке, во-вторых – мероприятий 75-й годовщины освобождения бывшего немецкого нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в третьих – целей исторической политики в контексте польско-российских отношений", - заявил Дуда, открывая совещание.
25 декабря 2019, 16:49Почему посол Польши антисемитская сволочь
В Польше крайне недовольны недавним высказыванием президента России Владимира Путина, который заявил, что Адольф Гитлер предлагал Варшаве в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить ему за это памятник.
Также польский глава государства поднял вопрос присутствия военнослужащих Польши в Ираке, назвав нынешние условия в регионе "исключительными"
"В Ираке мы имеем более 200 солдат, которые выполняют там свою службу. В связи с этим, в той ситуации, которая возникла, нет никаких сомнений, что они оказались в условиях, которые смело можно назвать исключительными", - заявил президент.
Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя". Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания. Посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после слов президента России о польской политике в 30-е годы.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.