В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции.
Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади. В воскресенье политик вручал прохожим тысячерублевые купюры и чебуреки, при этом обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".
В ЛДПР считают, что СМИ исказили информацию.
"Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Жириновского.
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Комиссия Госдумы по этике пообещала оценить действия депутата после 13 января.