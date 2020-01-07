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В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
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РИА Новости

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

16:40 07.01.2020 (обновлено: 19:02 07.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции.
Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади. В воскресенье политик вручал прохожим тысячерублевые купюры и чебуреки, при этом обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".
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В ЛДПР считают, что СМИ исказили информацию.
"Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Жириновского.
В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".
Комиссия Госдумы по этике пообещала оценить действия депутата после 13 января.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
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ЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Что из мухи слона делать? Если люди не считают для себя зазорным брать деньги, даже если их называют холопами...может вопрос к ним?
7 января, 16:51
Алексей Алексеев
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Много шума из ничего! По крайней мере Жириновский открыто и искренне проделывает сии фортеля! Ну такая у него натура, что поделать))) А многие из политиков лицемерят и фальшивят на каждом углу - изображая из себя культурных и цивильных святош! Так кто из них лучше - лидер ЛДПР со своей грубоватой прямотой или надевшие на себя маски политики, обделывающие свои чёрные дела скрытным образом?! Вопрос))))
7 января, 17:06
Александр К.
102116527
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