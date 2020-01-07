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Культура
2020-01-07T16:08+0300
https://ria.ru/20200107/1563166124.html
Список номинантов на кинопремию BAFTA возмутил пользователей соцсетей
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РИА Новости

Список номинантов на кинопремию BAFTA возмутил пользователей соцсетей

16:08 07.01.2020
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© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
Кадр из фильма "Джокер"
ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Мария Табак. Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA), а подбор номинантов уже подвергся критике в Twitter.
На церемонии в Лондоне во вторник было объявлено, что фильм американского режиссера Тодда Филлипса о герое комиксов Джокере – антагонисте Бэтмена – получил 11 номинаций, в том числе на звание лучшего фильма года. Актер Хоакин Феникс, ранее завоевавший награду Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус" за главную мужскую роль, претендует на аналогичную награду BAFTA, а сам Тодд Филлипс поборется за награду в номинации "лучший режиссер".
В номинации "лучший фильм" также представлены "1917" Сэма Мендеса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино (фильм получил десять номинаций) и "Паразиты" Пон Джун-хо. Режиссеры всех этих фильмов представлены в номинации "Лучший режиссер".
Кадр из трейлера к фильму 1917
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На звание лучшего актера по версии BAFTA претендуют Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы"), Тэрон Эджертон ("Рокетмен"), на звание лучшей актрисы - Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Джесси Бакли ("Дикая роза"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").
Между тем, подбор номинантов уже подвергся критике в соцсетях. Недовольство пользователей вызвал тот факт, что все номинированные на BAFTA актеры оказались белыми (в Twitter появился хэштег #BaftasSoWhite – "Такая белая BAFTA"), а в двух ключевых номинациях – "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" не представлено ни одной женщины-режиссера.
Церемония вручения премии BAFTA состоится 2 февраля в Королевском Альберт-Холле.
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Обсудить 1
КультураКино и сериалыСкарлетт ЙоханссонХоакин ФениксКвентин ТарантиноСэмюэль МендесBAFTAМартин Скорсезе
Популярные комментарии
не имеет значение ТАЛАНТ и МАСТЕРСТВО))) нужно только обязательно быть черной женщиной-режиссером и обязательно снять в фильме представителей всех имеющихся на планете "меньшинств"- и ПРИЗ в кармане))))) мир
7 января, 16:10
НСНаталья Светлова
1021000
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