Список номинантов на кинопремию BAFTA возмутил пользователей соцсетей

В номинации "лучший фильм" также представлены "1917" Сэма Мендеса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино (фильм получил десять номинаций) и "Паразиты" Пон Джун-хо. Режиссеры всех этих фильмов представлены в номинации "Лучший режиссер".