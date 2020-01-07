Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны

"Стороны обсудили сложившийся кризис и развитие угрозы безопасности, а также усилия по предотвращению войны в регионе и деэскалации напряженности", - написано в заявлении.

Абдельмахди отметил, что высоко ценит уровень сотрудничества иракского руководства с НАТО, которое заключается в сбалансированных отношениях. Он также подтвердил позицию правительства и иракского парламента по присутствию иностранного военного контингента на территории Ирака и решение иракских властей потребовать вывести контингент из страны.

Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул "важность развития отношений между Ираком и альянсом НАТО, а также намерения поддерживать иракские силовые структуры в том числе в подготовке и борьбе с ИГ*", - написано в коммюнике.