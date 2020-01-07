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Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны
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РИА Новости

Премьер Ирака и генсек НАТО обсудили пути предотвращения войны

16:07 07.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БЕЙРУТ, 7 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдельмахди обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом усилия по предотвращению войны в регионе после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает пресс-служба правительства Ирака.
"Стороны обсудили сложившийся кризис и развитие угрозы безопасности, а также усилия по предотвращению войны в регионе и деэскалации напряженности", - написано в заявлении.
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Абдельмахди отметил, что высоко ценит уровень сотрудничества иракского руководства с НАТО, которое заключается в сбалансированных отношениях. Он также подтвердил позицию правительства и иракского парламента по присутствию иностранного военного контингента на территории Ирака и решение иракских властей потребовать вывести контингент из страны.
Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул "важность развития отношений между Ираком и альянсом НАТО, а также намерения поддерживать иракские силовые структуры в том числе в подготовке и борьбе с ИГ*", - написано в коммюнике.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиНАТОИракЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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