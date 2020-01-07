Путин запустит "Турецкий поток"

"Восьмого января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

"Состоятся также переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии", - добавили в пресс-службе.