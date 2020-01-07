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Путин запустит "Турецкий поток"
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РИА Новости

Путин запустит "Турецкий поток"

15:22 07.01.2020 (обновлено: 16:05 07.01.2020)
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© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Турцию 8 января примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и обсудит с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Восьмого января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.
"Состоятся также переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии", - добавили в пресс-службе.
Газопровод Турецкий поток
19 апреля 2018, 10:00
Газопровод "Турецкий поток"
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Обсудить 6
Турецкий потокВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Популярные комментарии
Свадебный генерал.
7 января, 16:23
ssvad1971
11100116
С учетом распоясавшихся США и вообще международной обстановки,я бы советовал подобные новости публиковать исключительно в прошедшем времени: принял, обсудил... Зачем выдавать ПЛАНЫ врагам?
7 января, 15:24
Von Stirliz
1670003
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