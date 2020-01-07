В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Церемония прощания с генералом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. СМИ сообщили, что 40 человек погибли и более 200 пострадали в давке, образовавшейся во время церемонии.
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По сообщению телеканала, церемония прощания с Сулеймани перенесена из-за большой толпы в Кермане. Отмечается, что миллионы скорбящих собрались в городе.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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