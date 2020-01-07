Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек

Ранее сообщалось о 32 погибших и 190 раненых.
"На данный момент 40 наших соотечественников погибли в этом происшествии, 213 человек пострадали", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд, добавив, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Кермана.
Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. Как сообщают местные СМИ, из-за большого количества желающих попрощаться с генералом его похороны были отложены.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США