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Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек
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РИА Новости

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек

14:59 07.01.2020 (обновлено: 15:14 07.01.2020)
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© REUTERS / WANA News agencyЛюди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
© REUTERS / WANA News agency
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Сулеймани в иранском Кермане достигло 40 человек, еще 213 получили ранения, сообщает агентство Fars со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 32 погибших и 190 раненых.
"На данный момент 40 наших соотечественников погибли в этом происшествии, 213 человек пострадали", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд, добавив, что сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Кермана.
Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. Как сообщают местные СМИ, из-за большого количества желающих попрощаться с генералом его похороны были отложены.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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