Прокуратура начала проверку после гибели людей на пожаре в Раменском

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Прокуратура Раменского городского округа начала проверку по факту пожара в тепличном комплексе, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По информации МЧС, пожар на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе Московской области возник во вторник в 05.07 мск. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. В результате погибли восемь человек, еще один получил ранения.
"Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Будет дана правовая оценка законности использования земельного участка при осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.