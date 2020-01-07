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Прокуратура начала проверку после гибели людей на пожаре в Раменском
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после гибели людей на пожаре в Раменском

14:44 07.01.2020
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© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Прокуратура Раменского городского округа начала проверку по факту пожара в тепличном комплексе, где погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Московской области.
По информации МЧС, пожар на территории тепличного комплекса в Раменском городском округе Московской области возник во вторник в 05.07 мск. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров. В результате погибли восемь человек, еще один получил ранения.
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"Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Будет дана правовая оценка законности использования земельного участка при осуществлении предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
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