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Культура
2020-01-07T15:21+0300
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Объявлены номинанты на премию BAFTA
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РИА Новости

Объявлены номинанты на премию BAFTA

15:16 07.01.2020 (обновлено: 15:21 07.01.2020)
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© Warner Brothers (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© Warner Brothers (2019)
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса – лидер по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает Variety.
Картина претендует на 11 наград, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучший сценарий" и другие.
Картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" представлена в десяти котегориях.
Также среди номинантов картина Сэма Мендеса "1917", "Ирландец", снятый Мартином Скорсезе, и "Паразиты", режиссера Пон Чжун Хо. Они претендуют на звание "Лучший фильм", а их авторы - "Лучший режиссер".
Приз за лучшую мужскую роль могут получить Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два папы") и Тэрон Эджертон ("Рокетмен").
Лучшей актрисой может быть названа Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Синтия Эриво ("Гарриет") и Джесси Бакли ("Дикая Роза").
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