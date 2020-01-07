Объявлены номинанты на премию BAFTA

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса – лидер по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), Фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса – лидер по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает Variety.

Картина претендует на 11 наград, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучший сценарий" и другие.

Картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" представлена в десяти котегориях.

Также среди номинантов картина Сэма Мендеса "1917", "Ирландец", снятый Мартином Скорсезе, и "Паразиты", режиссера Пон Чжун Хо. Они претендуют на звание "Лучший фильм", а их авторы - "Лучший режиссер".

Приз за лучшую мужскую роль могут получить Хоакин Феникс ("Джокер"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды... в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два папы") и Тэрон Эджертон ("Рокетмен").