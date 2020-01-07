Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T14:35+0300
https://ria.ru/20200107/1563164156.html
Число погибших при пожаре в Нижегородской области выросло до четырех
https://cdn21.img.ria.ru/images/156316/19/1563161934_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_2b47338a93eb2411b0f26b3ff5ae7cc7.jpg
РИА Новости

Число погибших при пожаре в Нижегородской области выросло до четырех

14:35 07.01.2020
4761
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской областиПоследствия пожара в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе
Последствия пожара в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
Последствия пожара в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Четвертое тело погибшего в результате пожара обнаружено в жилом доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление СК РФ по Нижегородской области.
Около 4.30 во вторник произошло возгорание дома в поселке Парижской коммуны города Бор Нижегородской области. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела четырех погибших. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
"В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Дом, в котором произошло возгорание, представлял собой 1-этажную деревянную постройку, в нем проживало 3 семьи", - говорится в сообщении регионального СУСК.
При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Личности четырех погибших устанавливаются.
Назначаются судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Следователи СК не исключают, что причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Расследование по уголовному делу продолжается.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
19 октября 2019, 13:26
Крупные пожары в России
110511
Обсудить 0
Следственный комитет РФМЧС РФНижегородская областьБорПроисшествия
Рекомендуем
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Автомобиль Следственного комитета России
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Задержание подозреваемого
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Последствия пожара в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе
В Нижегородской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Автомобиль Следственного комитета России
Мать погибшего при спасении женщины в Павлове объяснила поступок сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Лента новостейМолния