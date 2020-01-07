Число погибших при пожаре в Нижегородской области выросло до четырех

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Четвертое тело погибшего в результате пожара обнаружено в жилом доме в Нижегородской области, сообщает региональное управление СК РФ по Нижегородской области.
Около 4.30 во вторник произошло возгорание дома в поселке Парижской коммуны города Бор Нижегородской области. После тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела четырех погибших. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
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"В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия. Дом, в котором произошло возгорание, представлял собой 1-этажную деревянную постройку, в нем проживало 3 семьи", - говорится в сообщении регионального СУСК.
При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Личности четырех погибших устанавливаются.
Назначаются судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Следователи СК не исключают, что причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Расследование по уголовному делу продолжается.
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