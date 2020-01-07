Стали известны подробности о погибших при пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Граждане Вьетнама погибли и пострадали, по уточненным данным, при пожаре в теплицах в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Предварительно пострадали девять граждан Республики Вьетнам, восемь из них погибли, еще один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пожар в шести бытовках тепличного комплекса полностью ликвидирован.
Ранее сообщалось, что погибшие при пожаре шесть человек и один пострадавший были гражданами Таджикистана.
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