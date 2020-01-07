Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T15:31+0300
https://ria.ru/20200107/1563164042.html
Стали известны подробности о погибших при пожаре в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/156316/05/1563160567_0:113:1280:833_1036x0_80_0_0_8d940bc053ca5c29de0be2983a21f90e.jpg
РИА Новости

Стали известны подробности о погибших при пожаре в Подмосковье

14:32 07.01.2020 (обновлено: 15:31 07.01.2020)
5885
© ГУ МЧС по Московской областиПоследствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
© ГУ МЧС по Московской области
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Граждане Вьетнама погибли и пострадали, по уточненным данным, при пожаре в теплицах в Раменском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Предварительно пострадали девять граждан Республики Вьетнам, восемь из них погибли, еще один госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пожар в шести бытовках тепличного комплекса полностью ликвидирован.
Ранее сообщалось, что погибшие при пожаре шесть человек и один пострадавший были гражданами Таджикистана.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
19 октября 2019, 13:26
Крупные пожары в России
1012604
Обсудить 0
Московская областьВьетнамРаменский районПроисшествия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Назван самый привлекательный паспорт в мире
Оманский залив
США выпустили предупреждение коммерческим судам на Ближнем Востоке
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф: угрозы Трампа Ирану говорят о неуважении к международному праву
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
Последствия пожара на территории дачного товарищества в Раменском районе
Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье
Машина прокуратуры
Прокуратура начала проверку после гибели людей на пожаре в Раменском
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Себастьян Курц стал канцлером Австрии
Задержание подозреваемого
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля
В Госдуме рассказали, как Жириновского могут наказать за раздачу денег
Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово в Московской области
В Подмосковье потушили пожар, где погибли восемь человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Иракцы пострадали после обстрела базы Эйн-аль-Асад, сообщает СМИ
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
Лента новостейМолния