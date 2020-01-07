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https://ria.ru/20200107/1563163510.html
Случаи захвата пиратами судов с россиянами в 2016 — 2020 годах
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РИА Новости

Случаи захвата пиратами судов с россиянами в 2016 — 2020 годах

14:03 07.01.2020
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© AP PhotoСпецподразделение морской полиции Малайзии по борьбе с пиратством
Спецподразделение морской полиции Малайзии по борьбе с пиратством
© AP Photo
Спецподразделение морской полиции Малайзии по борьбе с пиратством. Архивное фото

2020

2 января пираты напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа, среди которых двое граждан России и один индус, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны. 7 января посольство РФ подтвердило данные о похищении двух российских моряков в Нигерии. По информации посольства, их состояние оценивается как удовлетворительное.

2019

15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению пиратов грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк". Нападавшие захватили восемь членов экипажа, среди которых трое россиян.
В ночь на 2 января контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы подвергся пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. На его борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Захватчики похитили шесть россиян. После пираты потребовали выкуп за моряков.
Переговоры о месте передачи людей и денег велись через посредников. 30 января всех российских моряков освободили.

2018

21 апреля в прибрежных водах Нигерии пиратами был похищен экипаж нидерландского судна "ФВН Рапид", включая его капитана – гражданина России. В результате усилий правоохранительных органов Нигерии и компании-судовладельца захваченный экипаж был освобожден 23 мая.

2017

15 мая в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин России. 8 июня российский моряк (судно MV Glory) был освобожден.
5 февраля у берегов Нигерии примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе произошло нападение на многоцелевое двухпалубное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). Пираты подплыли на моторной лодке, открыли стрельбу и взяли судно на абордаж. Восемь членов экипажа – семь россиян и один украинец – оказались в плену, их отвезли в пиратский лагерь на берегу. При этом само судно с частью моряков не было захвачено пиратами. После сложных переговоров, в которых, помимо судовладельца, участвовали полиция Германии, посольства России и Украины в Нигерии, удалось договориться об освобождении экипажа. 5 марта семь граждан России и один гражданин Украины были отпущены из нигерийского плена.

2016

27 ноября в территориальных водах Бенина в результате бандитского нападения на судно-рефрижератор "Сароник Бриз", принадлежащего судоходной компании ООО "Дальрифер", были захвачены трое моряков – российских граждан, которые были увезены нападавшими в неизвестном направлении. Судно с остальными членами экипажа возвратилось в порт Котону (Бенин). Похищенные российские моряки были освобождены 20 декабря 2016 года.
23 февраля пираты захватили судно французской компании MV Bourbon, обсуживающее нефтяные месторождения. ВМС Нигерии провели спасательную операцию по освобождению судна, однако пиратам удалось захватить двух членов экипажа. Одним из захваченных заложников оказался гражданин России. 25 марта российский МИД сообщил об освобождении россиянина. Моряк Иван Рудный рассказал, что содержался в плену в Нигерии в джунглях, в хижине, откуда невозможно было убежать.
В начале февраля группа боевиков в Нигерии атаковала танкер MT Leon Dias, взяв в заложники двух россиян. Позже заложников удалось освободить.
30 января в нейтральных водах Атлантического океана на расстоянии 100 морских миль от берега Нигерии группа из 13 человек, угрожая оружием, совершила пиратское нападение на принадлежащий судоходной компании Leon Shipping танкер Leon Dias, следовавший с дизельным топливом из морского порта Ломе (Того) в морской порт Бата (Экваториальная Гвинея). На борту танкера, шедшего под флагом Либерии с портом приписки Монровия, находился 21 член экипажа, из которых двое были из России. С целью выкупа пираты захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе 60-летнего гражданина России, и покинули судно. Позже судовладелец передал требуемый выкуп, и заложники были освобождены.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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