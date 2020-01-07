Случаи захвата пиратами судов с россиянами в 2016 — 2020 годах

5 февраля у берегов Нигерии примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе произошло нападение на многоцелевое двухпалубное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании Briese. Оно шло без груза из города Дуала (Камерун) в город Тема (Гана). Пираты подплыли на моторной лодке, открыли стрельбу и взяли судно на абордаж. Восемь членов экипажа – семь россиян и один украинец – оказались в плену, их отвезли в пиратский лагерь на берегу. При этом само судно с частью моряков не было захвачено пиратами. После сложных переговоров, в которых, помимо судовладельца, участвовали полиция Германии, посольства России и Украины в Нигерии,. 5 марта семь граждан России и один гражданин Украины