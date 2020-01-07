В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По предварительным данным, во время конфликта с жителями общежития, 38-летний мужчина бросил гранату в комнату, где находилось три человека. "Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями", - говорится в сообщении.
23 октября 2019, 00:24При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.