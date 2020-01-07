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В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии
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РИА Новости

В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

13:06 07.01.2020 (обновлено: 13:07 07.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По предварительным данным, во время конфликта с жителями общежития, 38-летний мужчина бросил гранату в комнату, где находилось три человека. "Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями", - говорится в сообщении.
Место взрыва в Киеве
23 октября 2019, 00:24
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
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