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В Нижегородской области завели дело после гибели людей при пожаре
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РИА Новости

В Нижегородской области завели дело после гибели людей при пожаре

13:00 07.01.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской областиПоследствия пожара в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе
Последствия пожара в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе
© Фото : ГУ МЧС РФ по Нижегородской области
Последствия пожара в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее со ссылкой на данные регионального главка МЧС РФ сообщалось о двух погибших.
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Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе поступило утром 7 января. В результате пожара сгорел дом на площади 108 квадратных метров.
"По пожару в городе Бор возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Погибли 3 человека", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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