В Нижегородской области завели дело после гибели людей при пожаре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Нижегородской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее со ссылкой на данные регионального главка МЧС РФ сообщалось о двух погибших.
5 мая 2019, 11:42Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе поступило утром 7 января. В результате пожара сгорел дом на площади 108 квадратных метров.
"По пожару в городе Бор возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Погибли 3 человека", - говорится в сообщении регионального СУСК.