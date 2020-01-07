В Нижегородской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Нижегородской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
Согласно данным спасателей, сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Память Парижской Коммуны в Борском городском округе поступило 7 января.
5 мая 2019, 11:42Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
"В результате пожара сгорел дом на площади 108 квадратных метров. В 09.44 ликвидированы последствия пожара. К сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.