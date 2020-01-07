Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект против домашнего насилия

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.
По его словам, само понятие "семейно-бытовое насилие" есть "нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа".
"Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах. Моя точка зрения такова: в первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия", - сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
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Он отметил, что нечто подобное было и в советское время, когда существовали различные домовые комитеты, партийные организации, и "было активное участие участковых". По мнению предстоятеля, все эти хорошо организованные инициативы не помогали восстановить любовь в семье и снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались разводами и несчастьем.
"При помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь. Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов... Это удивительная тайна самоотдачи себя во имя другого, это и есть не только проявление любви, но и сама природа любви", - заявил патриарх.
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По его словам, в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу и жить интересами друг друга, невозможно физическое насилие.
Предстоятель также отметил, что года два назад, выступая в Госдуме, он сказал о том, что необходимо принять закон о многодетных семьях. "Вот удивительно - закон о насилии готовы принимать, а закон о многодетных семьях отставили", - сказал он.
В декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, вынесенный законодателями на общественное обсуждение, будет доработан с учетом поступивших мнений и предложений.
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