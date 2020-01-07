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Религия и мировоззрение
2020-01-07T12:34+0300
https://ria.ru/20200107/1563161802.html
Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект против домашнего насилия
https://cdn24.img.ria.ru/images/155981/47/1559814773_0:120:2856:1726_1036x0_80_0_0_b2b983ec08b0c5535c8f39782ed1c57f.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект против домашнего насилия

12:34 07.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.
По его словам, само понятие "семейно-бытовое насилие" есть "нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа".
"Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах. Моя точка зрения такова: в первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия", - сказал патриарх в традиционном Рождественском интервью на телеканале "Россия 1".
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Он отметил, что нечто подобное было и в советское время, когда существовали различные домовые комитеты, партийные организации, и "было активное участие участковых". По мнению предстоятеля, все эти хорошо организованные инициативы не помогали восстановить любовь в семье и снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались разводами и несчастьем.
"При помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь. Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов... Это удивительная тайна самоотдачи себя во имя другого, это и есть не только проявление любви, но и сама природа любви", - заявил патриарх.
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Кадыров считает, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи
По его словам, в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу и жить интересами друг друга, невозможно физическое насилие.
Предстоятель также отметил, что года два назад, выступая в Госдуме, он сказал о том, что необходимо принять закон о многодетных семьях. "Вот удивительно - закон о насилии готовы принимать, а закон о многодетных семьях отставили", - сказал он.
В декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, вынесенный законодателями на общественное обсуждение, будет доработан с учетом поступивших мнений и предложений.
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4 декабря 2019, 13:39Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали законопроект о домашнем насилии неприемлемым
80110242
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Религия и мировоззрениеЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
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