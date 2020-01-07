Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект против домашнего насилия

"При помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь. Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов... Это удивительная тайна самоотдачи себя во имя другого, это и есть не только проявление любви, но и сама природа любви", - заявил патриарх.