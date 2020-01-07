В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой

Сообщение о том, что из квартиры на улице Кустодиева несколько суток назад ушла знакомая хозяйки квартиры с ее малолетней дочерью, поступило в полицию 6 января. Женщина пояснила, что ее неработающая знакомая 1981 года рождения ухаживала за ее дочерью 2014 года рождения. Третьего января женщина покинула квартиру вместе с дочерью хозяйки, на телефонные звонки не отвечала.