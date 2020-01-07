Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-07T17:02+0300
https://ria.ru/20200107/1563161405.html
В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой

12:13 07.01.2020 (обновлено: 17:02 07.01.2020)
27155
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли женщину, которая ухаживала за малолетней дочерью знакомой, а затем пропала вместе с ней, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о том, что из квартиры на улице Кустодиева несколько суток назад ушла знакомая хозяйки квартиры с ее малолетней дочерью, поступило в полицию 6 января. Женщина пояснила, что ее неработающая знакомая 1981 года рождения ухаживала за ее дочерью 2014 года рождения. Третьего января женщина покинула квартиру вместе с дочерью хозяйки, на телефонные звонки не отвечала.
Сотрудник полиции
6 января, 14:47
В Сибае полиция обнаружила голодного ребенка в квартире пьяного отца

"Хозяйка квартиры распивала спиртные напитки со своим сожителем 1966 года рождения. В период новогодних праздников (с 1 января по настоящее время) не обращала внимания на отсутствие женщины и своей дочери в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения", — отмечается в сообщении.

Полицейские начали розыск женщины и малолетней девочки. Мать ребенка и ее сожитель были доставлены в отдел полиции для разбирательства.
Автомобиль Следственного комитета России
2 января, 16:39
Девочка, пропавшая в Новый год в Москве, жила в доме без воды и мебели

"Полицией установлено, что девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга, несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось", — сообщает пресс-служба.

В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности.
91653112
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Задержание подозреваемого
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020
Путин посетил российский командный пункт в Сирии
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани
Брюно Ле Мэр
Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией
Автомобиль скорой помощи на дороге
В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
Кибербезопасность
МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам
Паспорт гражданина Украины
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
Автомобиль Следственного комитета России
На Урале нашли тело 16-летней девушки без верхней одежды
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
В США водитель открыл стрельбу по детям из-за снежка, сообщает СМИ
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала, как ошибки США приводят к катастрофам
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
03:43В Иране сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке
03:40Эспер и Помпео прибыли в Белый дом на совещание к Трампу
03:35Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет
03:30Удары по базам США наносились баллистическими и крылатыми ракетами
03:27Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
03:20Силы США в Сирии приведены в повышенную боеготовность, сообщает СМИ
03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
02:45Удар по базе США в Ираке был нанесен с территории Ирана, сообщает СМИ
02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
02:29США подтверждают ракетный удар по своей авиабазе в Ираке, сообщает СМИ
02:23Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
02:16Экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть на фоне санкций
02:06Большинство американцев ожидают войны с Ираном
01:51Оззи Осборн выпустил новый клип "Straight to Hell"
Лента новостейМолния