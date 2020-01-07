В Петербурге нашли женщину, которая пропала с дочкой своей знакомой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга нашли женщину, которая ухаживала за малолетней дочерью знакомой, а затем пропала вместе с ней, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о том, что из квартиры на улице Кустодиева несколько суток назад ушла знакомая хозяйки квартиры с ее малолетней дочерью, поступило в полицию 6 января. Женщина пояснила, что ее неработающая знакомая 1981 года рождения ухаживала за ее дочерью 2014 года рождения. Третьего января женщина покинула квартиру вместе с дочерью хозяйки, на телефонные звонки не отвечала.
"Хозяйка квартиры распивала спиртные напитки со своим сожителем 1966 года рождения. В период новогодних праздников (с 1 января по настоящее время) не обращала внимания на отсутствие женщины и своей дочери в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения", — отмечается в сообщении.
Полицейские начали розыск женщины и малолетней девочки. Мать ребенка и ее сожитель были доставлены в отдел полиции для разбирательства.
"Полицией установлено, что девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга, несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось", — сообщает пресс-служба.
В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности.