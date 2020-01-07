В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

"Итоги 2019 года показывают, что 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации. Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи как рост внутреннего валового продукта в соответствии с установками президента РФ Владимира Путина, рост благосостояния граждан и сокращение бедности, реализация основных национальных целей, определенных майским указом-2018 главы государства, они все начнут не просто реализовываться, а будут реализовываться опережающими темпами", - сказал сенатор.

Особая надежда, по его словам, возлагается на развитие цифровой экономики. "И хотя ушедший год показал очень скромные результаты в этой области, есть все основания полагать, что в 2020 году мы увидим положительную динамику", - отметил Калашников.

Что касается людей, у которых есть какие-то сбережения, то сенатор рекомендует хранить их в разных формах - "в разных валютах, включая, естественно, рубли, а также в недвижимости", считает Калашников. "Недвижимость, конечно, не гарантирует быструю ликвидность, ее стоимость может качаться, и даже если она серьезно качнется вниз, все равно со временем обязательно вырастет", - сказал законодатель.