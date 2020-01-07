В СФ рассказали, каким для России будет 2020 год в экономическом плане

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Наступивший 2020 год будет успешным для России в сфере экономики, основой для роста ВВП станут национальный проекты, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
"Итоги 2019 года показывают, что 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации. Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи как рост внутреннего валового продукта в соответствии с установками президента РФ Владимира Путина, рост благосостояния граждан и сокращение бедности, реализация основных национальных целей, определенных майским указом-2018 главы государства, они все начнут не просто реализовываться, а будут реализовываться опережающими темпами", - сказал сенатор.
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Особая надежда, по его словам, возлагается на развитие цифровой экономики. "И хотя ушедший год показал очень скромные результаты в этой области, есть все основания полагать, что в 2020 году мы увидим положительную динамику", - отметил Калашников.
Что касается людей, у которых есть какие-то сбережения, то сенатор рекомендует хранить их в разных формах - "в разных валютах, включая, естественно, рубли, а также в недвижимости", считает Калашников. "Недвижимость, конечно, не гарантирует быструю ликвидность, ее стоимость может качаться, и даже если она серьезно качнется вниз, все равно со временем обязательно вырастет", - сказал законодатель.
"И главный совет – не играйте во всякие спекулятивные игры. В условиях турбулентности экономики шанс выиграть стремится к нулю. То есть наверняка будет проигрыш. Поэтому самое лучшее – это пассивное хранение средств в разнообразных активах", - заключил парламентарий.
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