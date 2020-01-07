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https://ria.ru/20200107/1563159925.html
Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани
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РИА Новости

Иран подготовил 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

11:17 07.01.2020 (обновлено: 13:05 07.01.2020)
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© REUTERS / WANA News agencyЛюди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
© REUTERS / WANA News agency
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.
По словам Шамхани, даже "самый маленький" из подготовленных сценариев "станет ночным кошмаром для Америки".
Ранее во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, приравнивающий Пентагон и армию США к террористическим организациям. В документе также одобряется выделение элитному подразделению армии Ирана — силам специального назначения "Кудс" — 200 миллионов евро из Фонда национального развития.
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Лидер "Кудс" генерал Касем Сулеймани был уничтожен в ночь на 3 января в результате спецоперации США в районе международного аэропорта Багдада. Вашингтон считал его причастным к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря минувшего года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон совершил тяжелейшее преступление, о котором Тегеран не забудет.
В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Америка взяла на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия. Такое количество связано с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном в 1979 году.
Такое решение Вашингтона вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, указавших, что международное право запрещает наносить удары по объектам культурного наследия. В ответ госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет "действовать по закону".
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Популярные комментарии
А почему только 13? Пишите больше, чего жалеть-то? Вот уже четвёртый день подряд РИА развлекает своих читателей восточными сказками. Самое интересное, что здесь нашлось немало людей, которые всё-ещё верят в Деда Мороза.
7 января, 14:10
yoram
341454210120
болтовня...
7 января, 12:11
Evgeniy Domichev
39031432136
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