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https://ria.ru/20200107/1563159073.html
Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией
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РИА Новости

Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией

10:43 07.01.2020 (обновлено: 11:21 07.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ зале заседаний парламента Ирана в Тегеране
В зале заседаний парламента Ирана в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В зале заседаний парламента Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке признаются террористическими организациями, сообщает агентство Tasnim.
Один из пунктов одобренной парламентом инициативы гласит, что власти Ирана должны выделить силам специального назначения "Кудс" 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.
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В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Это вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
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Ранее США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством-спонсором терроризма".
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Обсудить 19
Гибель иранского генерала Касема СулейманиПарламент ИранаХасан РоуханиДональд ТрампМинистерство обороны СШААли ХаменеиИранВ мире
Популярные комментарии
Поддерживаю. Правильный закон. Справедливо. И все "разговоры" вести как с террористами № 1 в мире.
7 января, 10:47
lyuda.terenteva.55
13700002
Но ведь так и есть! Они же спонсоры всех войн на планете. Оранжевые революции. Там где есть чем поживиться, там и амеры.
7 января, 11:07
РНРоман Неизвестный
12300002
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