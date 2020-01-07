Иранский парламент признал Пентагон террористической организацией

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Ирана единогласно принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке признаются террористическими организациями, сообщает агентство Tasnim

Один из пунктов одобренной парламентом инициативы гласит, что власти Ирана должны выделить силам специального назначения "Кудс" 200 миллионов евро из Фонда национально развития страны.

В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Это вызвало обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани . Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.