Туристы рассказали о своих больших тратах в путешествиях

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Туристы рассказали о том, что им показалось неоправданно дорогим и за что пришлось переплатить в путешествиях, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 17 тысяч пользователей сервиса. Оказалось, что в прошлом году половине из них из-за позднего приезда в аэропорт или опоздания на стыковочный рейс пришлось покупать дорогие авиабилеты на следующий самолет.

На втором месте оказались траты, связанные с едой – каждый пятый опрошенный (21%) считает, что существенно переплатил, купив бутылку воды в автомате в аэропорту за 250 рублей, шоколадный батончик за 500 рублей на борту лоукостера или потратив на скудный ужин где-нибудь на Капри около 100 евро.

17% пользователей отметили, что столкнулись с существенными расходами на транспорт. В первую очередь они говорили о дорогом такси за границей. Так, двадцатиминутная поездка в Рейкьявике обошлась одним из наших соотечественников в восемь тысяч рублей. Кроме того, опрашиваемые жаловались на высокие штрафы. Например, один из туристов рассказал, что в Черногории ему пришлось заплатить больше пятидесяти тысяч рублей за вождение скутера без прав категории А.

9% туристов сообщили, что им приходилось платить больше за жилье. Так, одной паре при выселении из отеля в Бремене был предъявлен счет за уборку, сравнимый со стоимостью самого номера, — 30 евро. Некоторые путешественники путали даты бронирования и, приехав в гостиницу, переплачивали на месте.