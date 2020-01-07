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Туризм
2020-01-07T13:40+0300
https://ria.ru/20200107/1563159601.html
Туристы рассказали о своих больших тратах в путешествиях
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РИА Новости

Туристы рассказали о своих больших тратах в путешествиях

13:40 07.01.2020
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© Depositphotos / michaeljungДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / michaeljung
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Туристы рассказали о том, что им показалось неоправданно дорогим и за что пришлось переплатить в путешествиях, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 17 тысяч пользователей сервиса. Оказалось, что в прошлом году половине из них из-за позднего приезда в аэропорт или опоздания на стыковочный рейс пришлось покупать дорогие авиабилеты на следующий самолет.
На втором месте оказались траты, связанные с едой – каждый пятый опрошенный (21%) считает, что существенно переплатил, купив бутылку воды в автомате в аэропорту за 250 рублей, шоколадный батончик за 500 рублей на борту лоукостера или потратив на скудный ужин где-нибудь на Капри около 100 евро.
17% пользователей отметили, что столкнулись с существенными расходами на транспорт. В первую очередь они говорили о дорогом такси за границей. Так, двадцатиминутная поездка в Рейкьявике обошлась одним из наших соотечественников в восемь тысяч рублей. Кроме того, опрашиваемые жаловались на высокие штрафы. Например, один из туристов рассказал, что в Черногории ему пришлось заплатить больше пятидесяти тысяч рублей за вождение скутера без прав категории А.
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9% туристов сообщили, что им приходилось платить больше за жилье. Так, одной паре при выселении из отеля в Бремене был предъявлен счет за уборку, сравнимый со стоимостью самого номера, — 30 евро. Некоторые путешественники путали даты бронирования и, приехав в гостиницу, переплачивали на месте.
3% опрошенных привели примеры "прочих траты". Одной туристке в Китае пришлось заплатить пожилому местному жителю сумму, равную 800 рублям, чтобы тот перестал за ней ходить и фотографировать. Другой путешественник рассказал, как в Берлине, не разобравшись с подключением к местному Интернету, перечислил 20 евро на неизвестный благотворительный проект.
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