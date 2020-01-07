В Санкт-Петербурге няня пропала с пятилетним ребенком

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В сти. В Выборгском районе Санкт-Петербурга няня забрала пятилетнюю девочку и скрылась в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации телеканала, инцидент произошел 3 января, но мать ребенка заметила пропажу только вчера и решила не обращаться в правоохранительные органы. Отмечается, что во время праздников она пила алкогольные напитки вместе с гражданским мужем.

Об исчезновении девочки полицейским сообщил мужчина, личность которого не уточняется.

По словам матери ребенка, девочку увела женщина, которая проживала в ее квартире и помогала заботиться о дочери.

Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли няню.