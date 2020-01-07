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В Санкт-Петербурге няня пропала с пятилетним ребенком
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге няня пропала с пятилетним ребенком

10:43 07.01.2020 (обновлено: 18:08 07.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В Выборгском районе Санкт-Петербурга няня забрала пятилетнюю девочку и скрылась в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации телеканала, инцидент произошел 3 января, но мать ребенка заметила пропажу только вчера и решила не обращаться в правоохранительные органы. Отмечается, что во время праздников она пила алкогольные напитки вместе с гражданским мужем.
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Об исчезновении девочки полицейским сообщил мужчина, личность которого не уточняется.
По словам матери ребенка, девочку увела женщина, которая проживала в ее квартире и помогала заботиться о дочери.
Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли няню.
"Полицией установлено, что девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга, несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось", — сообщили в пресс-службе.
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Выборгский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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