Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, вблизи линии боевого соприкосновения", - заявили в пресс-службе.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики размещают вооружение и военную технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов: ЛНР зафиксировала размещение бронетехники силовиков в Попасной, Передельском и Кряковке, в последнем населенном пункте зафиксировано размещение также зенитных установок.

"Данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавили в ведомстве.