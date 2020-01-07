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Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР

10:10 07.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении военной техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
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"Противник продолжает размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, вблизи линии боевого соприкосновения", - заявили в пресс-службе.
По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики размещают вооружение и военную технику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов: ЛНР зафиксировала размещение бронетехники силовиков в Попасной, Передельском и Кряковке, в последнем населенном пункте зафиксировано размещение также зенитных установок.
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"Данная информация также подтверждается отчетом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - добавили в ведомстве.
В ЛНР не раз заявляли о бронетехнике украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса. В частности, 1 января Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении боевых машин пехоты (БМП) и зенитной установки в жилых районах Луганского.
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