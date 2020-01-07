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Хэмсворт пожертвует миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии
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РИА Новости

Хэмсворт пожертвует миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии

07:41 07.01.2020
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© AP Photo / AAP Images/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Images/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Австралийский актер Крис Хэмсворт, известный по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel, пожертвует один миллион долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.
"Как и вы, я хочу поддержать борьбу с лесными пожарами здесь, в Австралии. Моя семья и я пожертвуем миллион долларов. Надеюсь, что вы, ребята, тоже сможете внести свой вклад", - написал Хэмсворт в Instagram.
"Как вы знаете, лесные пожары в Австралии привели к огромным разрушениям. По мере того как теплая погода приближается, пожары продолжаются. Мы все еще здесь в гуще событий, и впереди нас еще ждут непростые времена. Нам нужна ваша поддержка и ваши пожертвования", - добавил актер.
По словам Хэмсворта, деньги пойдут непосредственно пожарным, "тем, кто сражается с огнем на передовой, пострадавшим, общинам, которые приняли удар на себя и отчаянно нуждаются в поддержке".
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Хэмсворт не первая мировая звезда, начавшая сбор средств для пострадавших от пожаров в Австралии. Австралийско-американская актриса Николь Кидман пожертвовала полмиллиона долларов региональным пожарным службам, к ней также присоединилась певица Пинк, которая пожертвовала 500 тысяч долларов. Список актеров, музыкантов и шоуменов, решивших помочь Австралии в тяжелый момент, также пополнили актриса Хилари Дафф, певица Селена Гомес, актер Рассел Кроу, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.
Сбор пожертвований проходит и среди спортсменов. Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос объявил, что будет переводить по 200 долларов на счет пострадавших от пожаров за каждый исполненный эйс во время январской серии турниров в Австралии. Его акцию поддержали соотечественники Алекс Де Минаур и Джон Миллмен, также среди прочих к ней присоединилась вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила, что пожертвует 25 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров в Австралии, к ней присоединился и вторая ракетка мира серб Новак Джокович.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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