Джонсон предложил помощь Австралии в связи с лесными пожарами

ЛОНДОН, 7 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сочувствие жителям Австралии и предложил помощь в связи с продолжающимися лесными пожарами.
"Наши сердца с теми, кто пострадал от этих разрушительных пожаров в Австралии. Я связался с премьер-министром Скоттом Моррисоном, чтобы предложить любую помощь, которую мы можем оказать. Мы с вами в это очень трудное время", - написал Джонсон в своем Twitter.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни около двух десятков человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных.
Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
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