В Хабаровском крае возбудили дело после смерти ребенка на балконе

"Пятого января 2020 года на балконе квартиры жилого дома, расположенного в Николаевске-на-Амуре, обнаружено тело малолетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами <...> возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.