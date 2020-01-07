В Хабаровском крае возбудили дело после смерти ребенка на балконе

ХАБАРОВСК, 7 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело после смерти ребенка, оставленного на балконе в Хабаровском крае, сообщает следственное управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Ранее Минздрав региона сообщал, что родители оставили на балконе семимесячного ребенка и он замерз насмерть. СМИ сообщали, что возбуждено дело по статье "Убийство".
"Пятого января 2020 года на балконе квартиры жилого дома, расположенного в Николаевске-на-Амуре, обнаружено тело малолетнего мальчика без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами <...> возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено дело.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела.
27 февраля 2018, 11:44В Сибири ребенок ушел из дома без одежды и замерз насмерть