В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

ХАБАРОВСК, 6 янв — РИА Новости. Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав региона в lnstagram.
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
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Министерство не уточняет подробности инцидента, но призывает родителей внимательнее следить за своими детьми, особенно в период праздников. По статистике, в это время рост случаев травматизма у детей возрастает на 25-30 процентов.
Комментарий следственного управления СК России по региону РИА Новости получить не удалось. Ряд СМИ утверждает, что в отношении матери семимесячного ребенка возбуждено дело по статье "Убийство".