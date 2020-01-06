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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
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РИА Новости

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

15:05 06.01.2020 (обновлено: 16:47 06.01.2020)
261250
© Fotolia / haveseenМладенец
Младенец
© Fotolia / haveseen
Младенец. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 янв — РИА Новости. Маленький ребенок насмерть замерз в Хабаровском крае после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав региона в lnstagram.
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Полицейский
2 января, 12:39
Подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь в Омской области
Министерство не уточняет подробности инцидента, но призывает родителей внимательнее следить за своими детьми, особенно в период праздников. По статистике, в это время рост случаев травматизма у детей возрастает на 25-30 процентов.
Комментарий следственного управления СК России по региону РИА Новости получить не удалось. Ряд СМИ утверждает, что в отношении матери семимесячного ребенка возбуждено дело по статье "Убийство".
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Хабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Да, бывает, Рождество все-таки
6 января, 16:55
и.игорь .
2101523
Перепили, родители.
6 января, 15:28
Ingvar Eisen
9105410
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