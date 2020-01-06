В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.

Министерство не уточняет подробности инцидента, но призывает родителей внимательнее следить за своими детьми, особенно в период праздников. По статистике, в это время рост случаев травматизма у детей возрастает на 25-30 процентов.