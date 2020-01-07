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Лидер Южной Кореи призвал создать условия для визита в Сеул главы КНДР
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РИА Новости

Лидер Южной Кореи призвал создать условия для визита в Сеул главы КНДР

05:15 07.01.2020
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© AP Photo / Korea Summit Press PoolВстреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал КНДР к совместным усилиям для скорейшей реализации договоренности об ответном визите в Сеул северокорейского руководителя Ким Чен Ына, выступив во вторник с новогодним телеобращением к нации.
"Я бы хотел, чтобы Юг и Север постарались как можно скорее создать условия для ответного визита председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына", - сказал Мун Чжэ Ин.
Договоренность о визите Ким Чен Ына в Сеул была достигнута во время визита южнокорейского президента в Пхеньян в 2018 году. Однако дальше отношения между Югом и Севером не сдвинулись из-за отсутствия прогресса в американо-северокорейском диалоге и отказа США ослабить санкции против КНДР.
"Наше правительство также приложит все усилия для достижения прогресса в американо-северокорейском диалоге", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.
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Мун Чжэ Ин побывал в КНДР с 18 по 20 сентября 2018 года, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин тогда пригласил "в ближайшее время" в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято. Предполагалось, что сближение двух корейских государств будет происходить по мере установления доверия между КНДР и США.
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Мун Чжэ ИнКим Чен ЫнЮжная КореяСеулКНДРВ мире
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