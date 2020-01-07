Лидер Южной Кореи призвал создать условия для визита в Сеул главы КНДР

Договоренность о визите Ким Чен Ына в Сеул была достигнута во время визита южнокорейского президента в Пхеньян в 2018 году. Однако дальше отношения между Югом и Севером не сдвинулись из-за отсутствия прогресса в американо-северокорейском диалоге и отказа США ослабить санкции против КНДР.

Мун Чжэ Ин побывал в КНДР с 18 по 20 сентября 2018 года, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин тогда пригласил "в ближайшее время" в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято. Предполагалось, что сближение двух корейских государств будет происходить по мере установления доверия между КНДР и США.