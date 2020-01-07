Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева ответила на вопрос подписчиков в инстаграме, почему хирург-онколог Андрей Павленко не мог предотвратить у себя появление рака.
Малышева заявила, что болезнь "генетическая", однако заверила пользователей, что рак лечится и "во многих случаях очень хорошо".
"Статистика выживания — 30 процентов. Вы можете в них попасть, если активно лечитесь. Рак доктора Павленко оказался сильнее лечения. Хотя на первом этапе после восьми курсов химиотерапии было значительное улучшение. Но потом появились новые клоны раковых клеток", — пояснила врач.
Она также поправила одну из подписчиц, которая выразила мнение, что химиотерапия уничтожает иммунную систему.
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"Химиотерапия убивает раковые клетки", — заключила Малышева.
Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова. После того как в марте 2018 года у него был диагностирован рак желудка, он продолжал оперировать и консультировать пациентов, а также публично рассказывал о своей борьбе с заболеванием и давал советы, как ему противостоять. О его кончине 5 января утром сообщила жена.
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