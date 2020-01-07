Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак

Малышева заявила, что болезнь "генетическая", однако заверила пользователей, что рак лечится и "во многих случаях очень хорошо".

"Статистика выживания — 30 процентов. Вы можете в них попасть, если активно лечитесь. Рак доктора Павленко оказался сильнее лечения. Хотя на первом этапе после восьми курсов химиотерапии было значительное улучшение. Но потом появились новые клоны раковых клеток", — пояснила врач.

Она также поправила одну из подписчиц, которая выразила мнение, что химиотерапия уничтожает иммунную систему.

"Химиотерапия убивает раковые клетки", — заключила Малышева.