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СМИ: Британия прекратила готовиться к плану на случай жесткого Brexit
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РИА Новости

СМИ: Британия прекратила готовиться к плану на случай жесткого Brexit

04:03 07.01.2020
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© РИА Новости / Игорь МихалевВид на Лондон
Вид на Лондон
© РИА Новости / Игорь Михалев
Вид на Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Правительство Великобритании прекратило подготовку к экстренному плану Yellowhammer, созданному на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы.
По данным телеканала, письмо, предписывающее "немедленно" прекратить подготовку к экстренному плану Yellowhammer, было направлено высокопоставленным должностным лицам министерства по делам Brexit еще 23 декабря.
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В письме говорится, что подготовка к экстренному плану должна быть прекращена с января, на подготовку к нему больше не должны выделяться средства, а госслужащие больше не должны планировать меры на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения. Также в тексте документа отмечается, что "правительство теперь сосредоточится на заключении текущей сделки".
Правительство Бориса Джонсона в августе-сентябре разработало план того, как избежать Brexit без сделки и его негативных последствий. В документе, который правительство долгое время не раскрывало и до сих пор не раскрыло полностью, предусмотрен "базовый" и "негативный" сценарий возможных событий.
В случае недостижения сделки по Brexit британские власти выделили около 4 миллиардов фунтов стерлингов, а также увеличили штат сотрудников государственных и социальных учреждений.
Согласно планам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, страна должна покинуть ЕС 31 января 2020 года. Соответствующий законопроект об условиях Brexit был поддержан в декабре парламентом во втором чтении. Во время переходного периода, который продлится до конца следующего года, будут действовать существующие правила.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонПравительство ВеликобританииВеликобританияВ мире
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