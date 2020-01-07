СМИ: Британия прекратила готовиться к плану на случай жесткого Brexit

По данным телеканала, письмо, предписывающее "немедленно" прекратить подготовку к экстренному плану Yellowhammer, было направлено высокопоставленным должностным лицам министерства по делам Brexit еще 23 декабря.

В письме говорится, что подготовка к экстренному плану должна быть прекращена с января, на подготовку к нему больше не должны выделяться средства, а госслужащие больше не должны планировать меры на случай выхода страны из ЕС без заключения соглашения. Также в тексте документа отмечается, что "правительство теперь сосредоточится на заключении текущей сделки".

Правительство Бориса Джонсона в августе-сентябре разработало план того, как избежать Brexit без сделки и его негативных последствий. В документе, который правительство долгое время не раскрывало и до сих пор не раскрыло полностью, предусмотрен "базовый" и "негативный" сценарий возможных событий.

В случае недостижения сделки по Brexit британские власти выделили около 4 миллиардов фунтов стерлингов, а также увеличили штат сотрудников государственных и социальных учреждений.