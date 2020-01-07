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Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
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РИА Новости

Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны

03:26 07.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обсудил с замминистра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом устранение иранского генерала Касема Сулеймани, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента Трампа о совершении решительных оборонительных действий для защиты американского личного состава за рубежом", - говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече в госдепартаменте Помпео поблагодарил представителя Саудовской Аравии за ее поддержку и работу с США в противодействии Ирану.
"Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном и остаются привержены деэскалации", - добавила Ортагус.
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Эксперты обращают внимание на то, что после убийства Сулеймани Трамп, угрожая дать непропорциональный ответ на возможные действия Тегерана, не упоминает, что такой ответ будет дан в случае действий и против союзников Вашингтона, которые теперь опасаются, что Иран может отыграться на них.
Ранее Саудовская Аравия не стала, как обычно, обличать Иран после уничтожения Сулеймани, которого Эр-Рияд неоднократно обвинял в попытке навязать иранскую волю арабскому миру, а призвала к сдержанности и ответственности за безопасность региона. Вслед за ней с таким же обращением выступили и другие традиционно критикующие Иран страны Персидского залива, в том числе и Бахрейн, разорвавший четыре года назад вслед за Эр-Риядом дипотношения с Ираном.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМорган ОртагусМайк ПомпеоСаудовская АравияСШАВ мире
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