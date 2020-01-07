Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны

"Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента Трампа о совершении решительных оборонительных действий для защиты американского личного состава за рубежом", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече в госдепартаменте Помпео поблагодарил представителя Саудовской Аравии за ее поддержку и работу с США в противодействии Ирану.

"Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном и остаются привержены деэскалации", - добавила Ортагус.

Эксперты обращают внимание на то, что после убийства Сулеймани Трамп, угрожая дать непропорциональный ответ на возможные действия Тегерана, не упоминает, что такой ответ будет дан в случае действий и против союзников Вашингтона, которые теперь опасаются, что Иран может отыграться на них.

Ранее Саудовская Аравия не стала, как обычно, обличать Иран после уничтожения Сулеймани, которого Эр-Рияд неоднократно обвинял в попытке навязать иранскую волю арабскому миру, а призвала к сдержанности и ответственности за безопасность региона. Вслед за ней с таким же обращением выступили и другие традиционно критикующие Иран страны Персидского залива, в том числе и Бахрейн, разорвавший четыре года назад вслед за Эр-Риядом дипотношения с Ираном.