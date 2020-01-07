СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва

По словам свидетелей, более 35 человек получили ранения и были доставлены в местную больницу.
На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства".* Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Запрещенная в России террористическая организация.
28 декабря 2019, 10:49Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90