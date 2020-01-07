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СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
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РИА Новости

СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва

02:52 07.01.2020 (обновлено: 02:55 07.01.2020)
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
Военные и полиция Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным агентства, взрыв произошел на мосту в городе Гамбору в нигерийском штате Борно на границе с Камеруном в 17.00 по местному времени (19.00 мск) в понедельник 6 января.
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По словам свидетелей, более 35 человек получили ранения и были доставлены в местную больницу.
На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства".* Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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БорноБоко ХарамНигерияПроисшествияВ мире
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