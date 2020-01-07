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2020-01-07T02:01+0300
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Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
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РИА Новости

Названы лучшие способы прийти в форму после праздников

02:01 07.01.2020
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© Depositphotos / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя
© Depositphotos / itakdalee
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Исключение из рациона тяжелой пищи, в том числе майонезных салатов, а также алкоголя при переходе на овощи и продукты с большим содержанием клетчатки поможет быстрее прийти в форму после новогодних праздников. Об этом телеканалу "360" рассказала диетолог Наталья Герасимова.
Специалист посоветовала россиянам сделать разгрузочный день без мяса и рыбы и ограничить употребление таких жирных продуктов, как сыр, колбаса и майонез.

"Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты", – уточнила Герасимова.

По ее словам, необходимо пить больше воды. Эксперт рекомендует выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия. Дело в том, что щелочные воды помогут ликвидировать отеки, которые могли накопиться после праздников, алкоголя и различных соленых закусок.
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Стоит ограничить употребление соли – отказаться от соленых огурцов, помидоров, орешек, оливок. Вместо них следует есть продукты, которые содержат в высоком количестве калий: фрукты, в частности бананы, бобовые, овощные супы.
Герасимова также советует обратить внимание на физическую активность. По ее мнению, полезно прогуляться, покататься на коньках, пойти в спортзал и заниматься с умеренными нагрузками. Кроме того, важно не забывать о режиме сна.
Кебаб
4 декабря 2019, 05:15
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Новый год—2020АлкогольфруктыЗдоровьеНовый ГодРоссияОбщество
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