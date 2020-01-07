Названы лучшие способы прийти в форму после праздников

"Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, то есть не на вареную картошку, а на что-то волокнистое, на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты", – уточнила Герасимова.

По ее словам, необходимо пить больше воды. Эксперт рекомендует выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия. Дело в том, что щелочные воды помогут ликвидировать отеки, которые могли накопиться после праздников, алкоголя и различных соленых закусок.

Герасимова также советует обратить внимание на физическую активность. По ее мнению, полезно прогуляться, покататься на коньках, пойти в спортзал и заниматься с умеренными нагрузками. Кроме того, важно не забывать о режиме сна.