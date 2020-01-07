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В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
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РИА Новости

В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон

01:35 07.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк25-й Рождественский полумарафон в Омске
25-й Рождественский полумарафон в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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25-й Рождественский полумарафон в Омске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 янв - РИА Новости. Один из самых экстремальных и холодных забегов в мире Рождественский полумарафон во вторник соберет своих участников в Омске уже в двадцать девятый раз, в этом году - на обновленной трассе, сообщает оргкомитет мероприятия.
Рождественский полумарафон имеет статус полноправного члена Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS), который дает признание события на международном уровне. Событие удовлетворяет всем критериям и условиям проведения международных соревнований, кроме одного: его результаты не могут считаться официальными и признаваться в качестве спортивных достижений.
25-й Рождественский полумарафон в Омске
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"В прошлом году мы уже вносили изменения, чтобы главная дистанция забега составляла строго полумарафон: 21,1 километра. И при новом варианте трассы ее протяженность будет максимально точно этому соответствовать. Место старта и финиша прежнее – Соборная площадь. Конфигурация остается кольцевой, но длина одного круга теперь – 5,275 километра… Участникам полумарафонского забега на 21,1 километра предстоит преодолеть четыре круга", - рассказал директор серии забегов "Сибирский международный марафон" Константин Подбельский.
Он отметил, что трасса станет более привлекательной для участников, так как пройдет по историческим местам, где расположены основные достопримечательности Омска. Спортивная борьба обещает быть более зрелищной и для болельщиков: на каждом круге спортсмены трижды пробегают через Соборную площадь.
Участники смогут попробовать себя в забегах на 3 километра, 10,5 километра и полумарафонской дистанции – 21,1 километра. Ежегодно организаторы готовят для участников комплект спортивной фирменной атрибутики и главную награду для "покорителей Сибири" - медаль финишера.
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