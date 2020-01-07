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Религия и мировоззрение
2020-01-07T01:17+0300
https://ria.ru/20200107/1563155718.html
Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
https://cdn24.img.ria.ru/images/151221/21/1512212145_0:0:3030:1704_1036x0_80_0_0_6cdc049943f07226fb2f4d728e341bea.jpg
РИА Новости

Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"

01:17 07.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Рождественском богослужении
Президент РФ В. Путин на Рождественском богослужении
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ В. Путин на Рождественском богослужении. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми.
Путин прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. В течение более чем получаса президент вместе с другими верующими принимал участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону.
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В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.
Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, Путин поздравил верующих. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", - сказал президент.
В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.
Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где 30-е годы XVIII века размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 20-е годы XX века.
Главными святынями храма ныне является икона "Спас Нерукотворный" и икона Божией Матери "Всех Скорбящих Радость".
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Религия и мировоззрениеРождество ХристовоВладимир ПутинРоссияСанкт-Петербург
Популярные комментарии
Интересно, откуда у него эта икона. Иконы должны храниться в музеях
7 января, 01:36
Яков Нек
800006
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