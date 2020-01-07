Серия нападений во Франции в начале 2015 года

Цветы и табличка с надписью Je suis Charlie у посольства Франции в Москве

Череда терактов началась во Франции утром 7 января 2015 года, когда двое злоумышленников ворвались в здание , где располагается редакция сатирического журнала Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по находившимся там людям.

Сатирический еженедельник Charlie Hebdo неоднократно печатал на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, чем вызывал возмущение верующих. По данным очевидцев, которые смогли запечатлеть момент нападения, двое вооруженных автоматом Калашникова и гранатометом людей в масках, расстреливавших людей, на плохом французском выкрикивали, что они таким образом "отомстили за пророка". Злоумышленники выясняли имена сотрудников журнала и затем стреляли по безоружным людям. Нападавшим удалось скрыться с места событий на автомобиле, сбив пешехода.

Жертвами нападения стали 12 человек, четверо из них были художниками журнала, трудившиеся под псевдонимами Charb, Cabu, Tignous и Wolinski. Среди погибших двое полицейских, один из них был приставлен для охраны одного из карикатуристов, второй – патрулировал улицу. Более 20 человек получили ранения

Подозреваемыми в атаке на издание были объявлены двое мужчин в возрасте 32 и 34 лет – братья Саид и Шериф Куаши. Братья Куаши входили в американский список подозреваемых в связях с терроризмом (TIDE).

Один из членов отделения террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ), действующего на территории Йемена, заявил , что группировка руководила атакой на редакцию еженедельника Charlie Hebdo и что теракт был совершен в ответ на "непрекращающиеся оскорбления" журналистов в адрес мусульманских святынь.

В ночь с 7 на 8 января в квартале Саблон французского города Ле-Ман неизвестные бросили четыре гранаты во двор мечети. По данным СМИ, взрыв произошел около 00.30 по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

8 января в южном пригороде Парижа Монруж неизвестный мужчина из автоматического оружия расстрелял сотрудницу полиции и агента дорожной службы, после чего скрылся с места преступления. Молодая женщина погибла, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как позднее установила прокуратура Франции, нападавшим оказался Амеди Кулибали. В этот же день, по данным прокуратуры, он ранил еще одного мужчину, вышедшего на пробежку.

Утром 9 января двое мужчин, вооруженных автоматическим оружием, угнали автомобиль в департаменте Уаза. Позднее эти же двое, оказавшиеся братьями Куаши, разыскиваемыми по подозрению в теракте в редакции Сharlie Hebdo, устроили перестрелку с полицией на трассе департамента Сена и Марна и захватили заложника. Саид и Шериф Куаши были локализованы в местечке Даммартен-ан-Гоэль и около 17.00 (19.00 мск) ликвидированы во время штурма силами спецназа, их заложник был освобожден

Также 9 января в 20-м округе Парижа мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников.

В телефонном разговоре с журналистом телеканала BFMTV террорист заявил , что действует от имени ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и скоординировал свои действия с братьями Саидом и Шерифом Куаши. Он потребовал освобождения братьев Куаши. Около 17.00 (19.00 мск), параллельно с операцией в Даммартен-ан-Гоэль, спецназ начал штурм магазина, в ходе которого преступник был ликвидирован. Им оказался 32-летний Амеди Кулибали. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. Все четверо погибших были убиты Амеди Кулибали до штурма здания полицией. Как позже сообщило Агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к расследованию, террорист имел при себе взрывчатку, он попытался заминировать один из входов в магазин, но не подключил взрывчатку.

Жертвами нападений в течение трех дней стали 17 человек, в том числе трое полицейских. В 2017 году госсекретарь Жюльетт Меадель, ответственная за помощь жертвам терактов, заявила, что серия нападений в январе 2015 года коснулась более 200 человек, включая заложников, свидетелей и родственников жертв.

11 января 2015 года более трех миллионов человек вышли на марши по всей Франции, чтобы почтить память жертв терактов, потрясших страну. В Париже в демонстрации помимо всего французского руководства участвовали около 50 делегаций иностранных государств.

В первую годовщину серии терактов, потрясших французскую столицу в январе 2015 года, в Париже были открыты несколько мемориальных досок.

Первая мемориальная доска, посвященная погибшим при нападении на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo, была открыта на доме, где располагался офис издания. На ней – имена погибших сотрудников Charlie Hebdo, а также имя лейтенанта Франка Бренсоларо, который был приставлен для охраны одного из карикатуристов.

Неподалеку от первой таблички – также на бульваре Ришар Ленуар – была открыта еще одна. На ней выбито имя лейтенанта Ахмеда Мерабе, который погиб 7 января 2015 года, пытаясь задержать террористов.

Третья мемориальная доска была открыта неподалеку от входа в магазин Hyper Cacher – кошерный супермаркет, в котором 9 января 2015 года террористы захватили заложников. На табличке написаны имена троих клиентов и одного из сотрудников магазина, которые погибли в результате нападения.

Спустя несколько дней после теракта СМИ сообщили , что террористы, причастные к нападениям в Париже находились под наблюдением французских служб безопасности. Однако в июле 2014 года спецслужбы Франции прекратили слежку за братьями Куаши, Амеди Кулибали и его возможной сообщницей Хаят Бумеддьен, посчитав их неопасными.

В октябре 2015 года телеканал BFMTV сообщил , что в ходе следствия в компьютере террориста Амеди Кулибали были обнаружены письма, подтверждающие, что мужчиной управляли со стороны. В письмах неустановленный отправитель призывал террориста "работать в одиночку", а также "действовать наиболее простыми и безопасными методами". "Руководитель" не указывал террористу на то, что должно стать его мишенью, напротив, он отмечал, что "Кулибали виднее" и что теракт можно осуществить и не в центре французской столицы, а в пригороде, если это будет проще.

В ноябре 2018 года стало известно, что следствие по делу о серии нападений в январе 2015 года завершено.

Обвиняемыми по делу являются 14 человек, из них 11 находятся под стражей. В отношении троих выданы ордера на арест: Хаят Бумеддьен и двух братьев Бельхусин, которые покинули Францию за несколько дней до нападения. Ряд источников сообщил о их гибели, но официального подтверждения этой информации нет.

Согласно обвинительно заключению, 13 подозреваемых обвиняются по статье "террористическое объединение", которая предусматривает до 30 лет лишения свободы.

Еще один подозреваемый, Кристоф Раумель, обвиняется в создании "преступного сообщества", без квалификации "терроризм". В ожидании суда он находится под домашним арестом.

По данным СМИ , судебное разбирательство по делу начнется в мае 2020 года.

* Террористическая организация, запрещенная в России.