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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд по делу о серии терактов во Франции пройдет весной 2020 года

12:59 23.10.2019 (обновлено: 13:21 23.10.2019)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаКарикатура в журнале Charlie Hebdo
Карикатура в журнале Charlie Hebdo
© РИА Новости / Виктория Иванова
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Судебное разбирательство по делу о терактах во Франции в январе 2015 года, жертвами которых стали 17 человек, начнется в парижском суде 4 мая следующего года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники и представителей защиты.
Как ожидается, в ходе разбирательства, которое будет продолжаться до 10 июля, перед судом предстанут 14 человек. Они подозреваются в том, что оказывали поддержку террористам.
Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.
Через два дня мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваФранцияПарижрелигияОбществоПроисшествия
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