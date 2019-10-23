Суд по делу о серии терактов во Франции пройдет весной 2020 года

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Судебное разбирательство по делу о терактах во Франции в январе 2015 года, жертвами которых стали 17 человек, начнется в парижском суде 4 мая следующего года, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники и представителей защиты.

Как ожидается, в ходе разбирательства, которое будет продолжаться до 10 июля, перед судом предстанут 14 человек. Они подозреваются в том, что оказывали поддержку террористам.

Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.