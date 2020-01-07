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"Сам угодил в ловушку". Как случайность останавливала преступников
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РИА Новости

"Сам угодил в ловушку". Как случайность останавливала преступников

08:00 07.01.2020 (обновлено: 08:07 07.01.2020)
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Виктория Дубовская. Порой преступление, даже тщательно подготовленное, срывается из-за чистой случайности. Тогда его раскрытие — дело техники. РИА Новости вспоминает самые громкие истории такого рода.

"Бдительный" сугроб

В марте 2010-го грабитель в маске ворвался в ювелирный магазин на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Припугнул персонал, дважды выстрелив в ноги охраннику, и потребовал сложить лотки с драгоценностями в сумку. Снаружи преступника ждал припаркованный черный ВMW, на котором он собирался уйти от погони по дворам спального района. Для подстраховки злоумышленник взял в заложники сотрудницу магазина.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУборка снега на улицах Санкт-Петербурга
Уборка снега на улицах Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Уборка снега на улицах Санкт-Петербурга
Однако все планы нарушила капризная питерская погода. Зима 2010-го выдалась настолько снежной, что коммунальщики не успевали расчищать улицы. Движение в городе парализовало. В итоге сотрудники вневедомственной охраны задержали грабителя в ближайшем дворе — его BMW намертво застрял в сугробе. Как сообщили в полиции, преступник аресту не сопротивлялся, он был так занят попытками вытащить из машины сумку с драгоценностями, что не заметил приближавшихся силовиков.
В отделении полиции быстро установили личность задержанного — им оказался 30-летний житель Пушкина. Уголовное дело возбудили по части четвертой статьи 162 УК России "Разбой" (максимальное наказание — 15 лет тюрьмы). Следователи выяснили, что незадачливый преступник причастен еще как минимум к трем налетам.

"Потерял" отпечатки

В декабре 2011-го на главу Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова устроили покушение. По версии следствия, киллер караулил нотариуса неподалеку от его дома. Около семи утра, когда Смирнов на служебной машине отправился на работу, преступник выскочил из засады и стал стрелять. Он успел трижды спустить курок, однако неожиданно поскользнулся. Водитель нотариуса быстро сориентировался в обстановке и вывел автомобиль из зоны обстрела. Никто не пострадал: две пули попали в спинку переднего сиденья, а одна, пробив боковое и лобовое стекла, вылетела наружу.
© Фото : Федеральная нотариальная палатаПрезидент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов
Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов
© Фото : Федеральная нотариальная палата
Президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов
Стрелку удалось скрыться, но на месте его падения криминалисты обнаружили выпавшую из пистолета обойму. Снятые отпечатки пальцев в дальнейшем позволили вычислить киллера при расследовании другого уголовного дела.
В начале 2012-го следователи вышли на мошенников, получавших крупные кредиты в подмосковных отделениях банков по украденным паспортам. Один из них не только во всем сознался, но и выдал подробности биографии напарника — жителя Подмосковья Алексея Лагозина. Отпечатки Лагозина совпали с "пальчиками" сбежавшего киллера.
Сначала обвиняемый во всем признался и сообщил, что получил заказ случайно: якобы в кафе к нему подсел незнакомый мужчина и предложил за "работу" пять тысяч долларов. На суде Лагозин попытался взять свои слова обратно, заявив, что к преступлению на самом деле не имеет никакого отношения. Впрочем, суд ему не поверил и приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Позднее адвокатам удалось снизить срок до 13 лет и 11 месяцев.

Не та машина

Киллерам из Свердловской области повезло больше: за две откровенно провальные попытки выполнить один и тот же заказ они получили от пяти до девяти лет лишения свободы.
Анатолий Радченко
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По версии следствия, первое покушение на убийство произошло в апреле 2011-го. На трассе Челябинск — Екатеринбург киллер, вооруженный пистолетом с глушителем, напал на автомобиль, в котором должна была ехать предполагаемая жертва. Однако преступник просчитался: в машине находились сотрудники региональной полиции и ФСБ, оказавшие вооруженное сопротивление. У киллера заклинило оружие, и он едва сумел скрыться.
В СУ СК по Свердловской области имя потенциальной жертвы не раскрыли, однако сообщили, что преступников задержали во время повторной попытки покушения. Полиция арестовала троих: непосредственного исполнителя, его брата и заказчика убийства — 47-летнего гражданина Украины, находившегося в федеральном розыске. Суд подтвердил вину всех участников группы.

Спас глушитель

Поводом для другого преступления послужила фотография в социальных сетях. Второго августа 2017 года в одно из отделений краснодарской полиции поступило сообщение о ЧП в микрорайоне Юбилейный. Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что из-за отключения электричества в лифте застряли местная жительница и преступник, пытавшийся ее застрелить.
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Задержать нападавшего не составило труда — им оказался муж бывшей коллеги жертвы Евгений Шерстюк. По версии следствия, Шерстюк задумал убийство, увидев фото девушки в интернете на фоне дорогого автомобиля. Достаток знакомой вызвал раздражение и зависть у обоих супругов.
Евгений подкараулил девушку у дома и проскользнул за ней в подъезд. Когда они оказались в лифте вдвоем, Шерстюк достал пистолет и выстрелил жертве в живот. К счастью, самодельный глушитель затормозил пулю и та не причинила серьезного ранения.
Разгневанный преступник стал бить и душить девушку, в результате она потеряла сознание. В этот момент лифт внезапно остановился: в доме отключили электричество, и Шерстюк оказался в ловушке. Шансов скрыться у него не было. Придя в себя, потерпевшая стала громко звать на помощь. Соседи набрали "112". Поэтому, когда лифт снова заработал, Евгения уже встречала полиция. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.
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