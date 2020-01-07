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2020-01-07T08:05+0300
https://ria.ru/20200107/1562255259.html
Они разрушат этот мир: пугающее поколение Z
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РИА Новости

Они разрушат этот мир: пугающее поколение Z

08:00 07.01.2020 (обновлено: 08:05 07.01.2020)
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© Depositphotos / GdolgikhМолодая пара в кровати со смартфонами
Молодая пара в кровати со смартфонами
© Depositphotos / Gdolgikh
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Максим Рубченко. Социологи бьют тревогу: во взрослую жизнь вступают представители поколения "зет", которые кажутся пришельцами с другой планеты. Уж слишком сильно их интересы и жизненные ценности отличаются от того, к чему привыкли старшие поколения.

Дети гаджетов

Поколение Z, они же зумеры, — молодые люди, родившиеся с 1995 по 2010 год. Это первое поколение, полностью сформировавшееся под влиянием гаджетов и соцсетей, так что их главная особенность и основное преимущество — технологичность.
Зумеры отлично разбираются в технологиях, им совсем несложно освоить новый гаджет или компьютерную программу, а столкнувшись с какой-либо проблемой, они в первую очередь думают, как использовать для ее решения современные технологии.
Они привыкли к многозадачности: спокойно могут одновременно следить за несколькими экранами — смотреть фильм, работать на компьютере и переписываться в смартфоне. И чувствуют себя при этом совершенно комфортно.
Однако за эти способности приходится расплачиваться целым набором слабостей. Главная — "клиповое мышление". Большинство современных молодых людей в принципе не способно концентрироваться на чем-то долго. Так, специалисты консалтинговой компании Sparks & Honey выяснили, что в среднем зумеры могут сосредоточить внимание на одном вопросе всего лишь на восемь секунд.
Поэтому им все труднее учиться в традиционных школах и вузах. Толстые учебники, многостраничные конспекты, длинные инструкции вызывают у молодых людей отторжение: "много букв". Им гораздо проще воспринимать информацию в виде картинок.
К тому же бесконечные ресурсы интернета приучают "поколение гаджетов" жестко фильтровать информацию, выбирая только самую интересную и нужную. Поэтому они не хотят приобретать фундаментальные знания и "расширять кругозор" — ведь практическая полезность этого далеко не очевидна.
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А поскольку система образования нацелена именно на это, зумеры крайне критично относятся к школам и вузам.
В России ситуация усугубляется традиционным статусом преподавателя как непререкаемого авторитета, сомневаться в компетентности которого запрещается. Между тем новое поколение вообще не признает авторитетов и иерархий.
Социальные сети приучили их, что любое мнение легко оспорить и раскритиковать, а любой "гуру" может получить кучу "дизлайков" и уничижительных комментариев. Мало того, агрессивное комментирование для зумеров — нормальная форма самовыражения, без которой они сильно страдают в школе или вузе.
Поэтому главными образовательными ресурсами для нового поколения все чаще выступают видеоуроки на YouTube, онлайн-курсы и вебинары. Вот там молодые люди всегда готовы пополнить багаж знаний и компетенций.

Скучное поколение

Проблемы поколения Z в обучении меркнут перед трудностями, с которыми они сталкиваются во взрослой жизни. Дело в том, что привычка общаться через мессенджеры мешает им овладеть навыками личного общения. Поэтому социологи называют зумеров самым одиноким поколением.
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"Технологии стали их основным источником общения, особенно с противоположным полом, — объясняет семейный психолог Эми Нобиле в интервью изданию Business Insider. — Причем зумеры не любят разговаривать по телефону, предпочитая писать текстовые сообщения. Но в тексте сложно флиртовать, так что, встречаясь с представителем противоположного пола, они не знают, как это делать".
Нобиле добавляет, что при личном общении молодые люди склонны говорить о функциональных вещах — работе, учебе, гаджетах, что практически исключает романтический подтекст.
"Из-за соцсетей люди хуже понимают друг друга на интуитивном уровне, — соглашается шведский социолог Грета Турфелль. — Особенно сильно это проявляется у неопытной молодежи. Общение с противоположным полом кажется настолько трудным, что многие стараются просто этого избегать".
В результате, согласно статистике, зумеры значительно реже выходят из дома без родителей, занимаются сексом, получают водительские права, курят и пробуют алкоголь, чем тинейджеры предыдущих поколений.
По оценкам шведской Центральной ассоциации по вопросам образования в области алкоголя и наркотиков, доля старшеклассников, практически не знакомых с алкоголем, за последние двадцать лет выросла втрое — с 20 до 60 процентов. И если в 2006 году среднестатистический ученик старших классов потреблял 6,2 литра спиртного (в пересчете на чистый алкоголь) в год, то сейчас — всего 2,8 литра.
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"Зумеры знают: все, что они натворят в пьяном виде, могут записать на видео и выложить в соцсети, а потом вечно использовать против них, — объясняет Грета Турфелль. — К тому же им так много всего надо посмотреть и прочитать в интернете, что просто нет времени на вечеринки".
Социолог констатирует: для поколения Z телефон заменил не только книги. "Секс, алкоголь, табак — в том же списке, — отмечает он. — У зумеров все сводится к максимизации пользы. Поэтому молодежь меньше пьет и курит и вообще меньше веселится. Но и бед с ней происходит меньше".
С другой стороны, зумеры гораздо чаще, чем предыдущие поколения в их возрасте, заводят домашних животных — питомцы спасают от стресса и одиночества.

Сплошные проблемы

Дефицит навыков общения делает представителей поколения Z очень сложными сотрудниками. Зумеры почти не способны на долгую и упорную монотонную работу, а из-за "клипового мышления" они часто пропускают мимо ушей львиную долю наставлений и указаний, что приводит к ошибкам в работе.
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При этом, не имея опыта общения в коллективе, зумеры очень болезненно реагируют на критику, обижаются и чуть что — пишут заявление об увольнении по собственному желанию.
Осознавая свою некоммуникабельность и гиперчувствительность, они предпочитают работать вне офиса — на фрилансе. Но даже в таких условиях им некомфортно: "выгорание" — их главный кошмар. В соцсетях все чаще встречаются признания типа: "Мне 22 года, и я выгорела".
Так что молодой сотрудник запросто может бросить недоделанным важный проект и уехать куда-нибудь в Гималаи в поисках душевного покоя. И не будет испытывать никаких угрызений совести: здоровье — прежде всего, какие могут быть претензии?
Эксперты в один голос твердят, что поколение Z кардинально изменит наш мир. Неприятие ими каких-либо иерархий и официальных авторитетов грозит потрясениями в политике, приверженность "ответственному потреблению" создает проблемы для экономики, а особенности социального поведения гарантируют острый кризис рождаемости во всех развитых странах.
Зато зумеры постоянно стремятся к саморазвитию, высоко ценят разнообразие и справедливость, к тому же полны решимости спасти мир от экологической катастрофы и готовы ради этого от многого отказываться. Так что, возможно, все не так уж и страшно.
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ОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Ну так пусть они такими и будут, зато людей предпенсионного возраста выгонять на улицу не будут с работы, т.к. эти смартфонутые не смогут заменить из-за своей отсталости и у нормально воспитанных, не помешанных на соцсетях и виртуальном общении есть реальный шанс выйти в лидеры. А эти пусть сидят в своих гаджетах и не плодятся, ибо толку от такого приплода будет мало.
7 января, 10:11
dejavu_2001
83301120
У каждого поколения свои причуды, так было и так будет всегда. Другой вопрос, случись планетарная катастрофа, смогут ли новые поколение выжить без этих самых гаджетов и интернета? Ведь калькуляторы и искуственный интеллект за них думать уже не будут.
7 января, 09:07
Аноним Анонимович
9640015
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