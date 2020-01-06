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Помпео провел телефонный разговор с Зеленским
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РИА Новости

Помпео провел телефонный разговор с Зеленским

23:17 06.01.2020 (обновлено: 23:18 06.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским Ближний Восток и стратегическое сотрудничество Вашингтона и Киева, сообщил госдепартамент.
"Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, госсекретарь поблагодарил Украину за осуждение нападения на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнерство", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
Помпео отложил визит на Украину в начале января в связи с событиями в Ираке, где демонстранты напали на посольство США, а США в отместку провели операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМорган ОртагусСитуация на УкраинеМайк ПомпеоВладимир ЗеленскийИракИранСШАУкраинаВ мире
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