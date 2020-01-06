Помпео провел телефонный разговор с Зеленским

"Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, госсекретарь поблагодарил Украину за осуждение нападения на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео подтвердил твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнерство", - заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.