СМИ сообщили о новых обвинениях в домогательствах против Вайнштейна

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули новые обвинения в сексуальных преступлениях против голливудского продюсера Прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули новые обвинения в сексуальных преступлениях против голливудского продюсера Харви Вайнштейна , в отношении которого в понедельник в Нью-Йорке началось судебное разбирательство по аналогичным преступлениям, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, на прошлой неделе представитель прокуратуры округа Лос-Анджелес заявил, что на рассмотрении находится восемь дел. Новое обвинительное заключение было обнародовано в понедельник, через несколько часов после того, как Вайнштейн пришел на первое заседание по своему делу в суд Нью-Йорка.

Как сообщает портал TMZ , ссылаясь на собственные источники, новые обвинения против Вайнштейна связаны с тремя насильственными преступлениями против двух женщин, совершенными в 2013 году.

В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.