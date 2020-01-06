СМИ сообщили о новых обвинениях в домогательствах против Вайнштейна

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули новые обвинения в сексуальных преступлениях против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, в отношении которого в понедельник в Нью-Йорке началось судебное разбирательство по аналогичным преступлениям, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, на прошлой неделе представитель прокуратуры округа Лос-Анджелес заявил, что на рассмотрении находится восемь дел. Новое обвинительное заключение было обнародовано в понедельник, через несколько часов после того, как Вайнштейн пришел на первое заседание по своему делу в суд Нью-Йорка.
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Как сообщает портал TMZ, ссылаясь на собственные источники, новые обвинения против Вайнштейна связаны с тремя насильственными преступлениями против двух женщин, совершенными в 2013 году.
В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.
Голливудскому продюсеру может грозить пожизненное заключение. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.