Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T22:40+0300
https://ria.ru/20200106/1563154549.html
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
https://cdn21.img.ria.ru/images/156289/65/1562896537_0:241:3072:1969_1036x0_80_0_0_fc2d98e8292f48f42f655574d67f1047.jpg
РИА Новости

Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

22:39 06.01.2020 (обновлено: 22:40 06.01.2020)
10304
© AP Photo / AAP Images/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Images/Dan Himbrechts
Лесные пожары в Австралии . Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
"На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины", - сообщила метеослужба в Чили в Twitter, прикрепив изображение облака дыма со спутника.
Дым можно заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
5 января, 21:22
Макрон предложил Австралии помощь в борьбе с пожарами
83102616
Обсудить 2
АргентинаАвстралияЧилиВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Турецкие военные
Анкара исключила возможность столкновения России и Турции в Ливии
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
Амурский тигр
В Приморье австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре
Госсекретарь США Майк Помпе
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
В Петербурге простились с хирургом-онкологом Андреем Павленко
В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Прохожий во время дождя на Красной площади
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз хочет убедить Иран вернуться к выполнению ядерной сделки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния