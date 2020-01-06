Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.
En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP— MeteoChile (@meteochile_dmc) January 6, 2020
"На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины", - сообщила метеослужба в Чили в Twitter, прикрепив изображение облака дыма со спутника.
Дым можно заметить почти над всеми южными и центральными городами Чили.
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