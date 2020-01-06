Новый спикер созвал заседание парламента Венесуэлы

Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, намерен провести во вторник очередное заседание Национальной ассамблеи.

Выборы спикера Национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.