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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T22:34+0300
https://ria.ru/20200106/1563154516.html
Новый спикер созвал заседание парламента Венесуэлы
https://cdn24.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1036x0_80_0_0_db3edbecb4cde266cb90e453f6fff4d4.jpg
РИА Новости

Новый спикер созвал заседание парламента Венесуэлы

22:33 06.01.2020 (обновлено: 22:34 06.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
ЛИМА, 6 янв - РИА Новости. Новый спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Луис Парра во вторник проведет заседание парламента, параллельно свою сессию на этот день созвал лидер оппозиции Хуан Гуаидо.
"На завтра созвана очередная сессия, ее повестка будет объявлена в ближайшие минуты", - сообщил Парра а эфире гостелеканала VTV.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:45Попытка госпереворота в Венесуэле
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
5 января на официальном заседании парламента вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, намерен провести во вторник очередное заседание Национальной ассамблеи.
Выборы спикера Национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 05:48Попытка госпереворота в Венесуэле
Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеЛуис ПарраХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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