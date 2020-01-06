Евросоюз хочет убедить Иран вернуться к выполнению ядерной сделки

БРЮССЕЛЬ, 6 янв - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз считает важным, чтобы Иран вернулся к исполнению ядерной сделки, а также видит необходимость в том, чтобы убедить Тегеран, что это и в его интересах, говорится в заявлении руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по последним событиям, связанным с Ираном и Ираком.

"Мы глубоко обеспокоены заявлением Ирана о том, что он больше не будет соблюдать ограничения, установленные СВПД. Это объявление поступило во время сильной напряженности в регионе. С европейской точки зрения, для Ирана важно вернуться к ядерной сделке. Мы должны убедить Иран, что это и в его собственных интересах", - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ , как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

По словам фон дер Ляйен, народ Ирака заслуживает того, чтобы увидеть дальнейшее продвижение к восстановлению и большей стабильности после того "опустошения", которое нанесла стране ИГ*. "Ирак заслуживает того, чтобы оставаться на пути баланса и примирения. Мы призываем все стороны проявить сдержанность", - добавляется в сообщении.

Фон дер Ляйен отметила, что в среду утром созовет специальное заседание коллегии еврокомиссаров - руководящего органа Еврокомиссии, в который входят по одному представителю от каждой страны ЕС. На этой встрече будет обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Ираке и за его пределами.