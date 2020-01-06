Коалиция в Ираке приостановила поддержку операций против террористов

"В связи с повторяющимися ракетными нападениями в течение последних двух месяцев со стороны членов "Катаиб Хезболла" мы обязаны защищать иракские базы, но это не позволяет нам проводить тренировки вместе с партнерами и поддерживать операции против ИГ*, поэтому мы приостановили эту деятельность, но это решение может быть пересмотрено", - отмечается в сообщении.