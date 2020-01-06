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Коалиция в Ираке приостановила поддержку операций против террористов
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РИА Новости

Коалиция в Ираке приостановила поддержку операций против террористов

21:44 06.01.2020 (обновлено: 21:46 06.01.2020)
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© AP Photo / Karim KadimАмериканские инструкторы в Ираке
Американские инструкторы в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Американские инструкторы в Ираке. Архивное фото
ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Международная коалиция против террористической группировки "Исламское государство"* объявила о "прекращении тренировок вместе с партнерами и поддержки операций против ИГ*" в связи с последними нападениями на военные базы в Ираке, говорится в размещенном в понедельник сообщении коалиции в социальной сети Twitter.
"В связи с повторяющимися ракетными нападениями в течение последних двух месяцев со стороны членов "Катаиб Хезболла" мы обязаны защищать иракские базы, но это не позволяет нам проводить тренировки вместе с партнерами и поддерживать операции против ИГ*, поэтому мы приостановили эту деятельность, но это решение может быть пересмотрено", - отмечается в сообщении.
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При этом, как отметили в коалиции, "другая деятельность против ИГ*, в том числе борьба с финансированием, распространением идей группировки и создание препятствий в передвижении террористов, будет продолжена как обычно".
Ранее в понедельник представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф заявил, что деятельность международной коалиции во главе с США в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. Это заявление он сделал на фоне эскалации отношений между Ираком и США в связи с ракетным обстрелом в начале года автоколонны возле аэропорта Багдада, в результате чего был убит видный иранский военачальник Касем Сулеймани.
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