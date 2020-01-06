НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани , сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

"На нашей встрече сегодня США сообщили о региональной ситуации", в том числе, после нанесения удара против Сулеймани, сказал он.

"В течение лет все союзники (члены НАТО – ред.) выражали опасения по поводу иранской дестабилизационной активности в более широком ближневосточном регионе", - сказал он.

Члены организации также солидарны в том, что Ирана никогда не должен получить ядерное оружие, добавил Столтенберг.