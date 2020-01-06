НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Представители США на прошедшем в понедельник в Брюсселе североатлантическом совете проинформировали НАТО о ситуации на Ближнем Востоке после смерти иранского генерала Касема Сулеймани, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
"На нашей встрече сегодня США сообщили о региональной ситуации", в том числе, после нанесения удара против Сулеймани, сказал он.
"В течение лет все союзники (члены НАТО – ред.) выражали опасения по поводу иранской дестабилизационной активности в более широком ближневосточном регионе", - сказал он.
Члены организации также солидарны в том, что Ирана никогда не должен получить ядерное оружие, добавил Столтенберг.
"На нашей встрече сегодня союзники призвали к сдержанности и деэскалации. Новый конфликт не был бы ни в чьих интересах. Таким образом, Иран должен воздержаться от дальнейшего насилия и провокаций", - сказал он.
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